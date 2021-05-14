В Улан-Удэ возле «Абсолюта» работает прививочный пункт

Общество, Фото: минздрав Бурятии

Желающие могут поставить прививку против COVID-19



Сегодня, 14 мая возле торгового дома «Абсолют» по улице Терешковой в Улан-Удэ можно будет пройти вакцинацию против COVID-19, сообщает министерство здравоохранения Бурятии.



Мобильный комплекс оснащён всем необходимым.



Желающим привиться при себе иметь паспорт, полис, СНИЛС, авторучку, очки при необходимости (для заполнения документов).



Пункт принимает до 20:00.



В Бурятии привито первым компонентом Спутник V (ГамКовидВак) 101 831 человек, завершили вакцинацию 68 476 человека. Развёрнуто 57 пунктов вакцинации, 14 пунктов по городу Улан-Удэ, 43 в районах республики. Предусмотрена организация работы 18-ти передвижных мобильных комплексов, сформировано 54 мобильных бригад по проведению специфической профилактики населения от новой коронавирусной инфекции.



Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через сайт Госуслуг.



16 мая возле ТРЦ «People’s park» можно будет пройти вакцинацию против COVID-19. Здесь будет работать такой же мобильный пункт.

