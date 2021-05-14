Желающие могут поставить прививку против COVID-19
Сегодня, 14 мая возле торгового дома «Абсолют» по улице Терешковой в Улан-Удэ можно будет пройти вакцинацию против COVID-19, сообщает министерство здравоохранения Бурятии.
Мобильный комплекс оснащён всем необходимым.
Желающим привиться при себе иметь паспорт, полис, СНИЛС, авторучку, очки при необходимости (для заполнения документов).
Пункт принимает до 20:00.
В Бурятии привито первым компонентом Спутник V (ГамКовидВак) 101 831 человек, завершили вакцинацию 68 476 человека. Развёрнуто 57 пунктов вакцинации, 14 пунктов по городу Улан-Удэ, 43 в районах республики. Предусмотрена организация работы 18-ти передвижных мобильных комплексов, сформировано 54 мобильных бригад по проведению специфической профилактики населения от новой коронавирусной инфекции.
Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через сайт Госуслуг.
16 мая возле ТРЦ «People’s park» можно будет пройти вакцинацию против COVID-19. Здесь будет работать такой же мобильный пункт.
В Улан-Удэ возле «Абсолюта» работает прививочный пункт
Общество, Фото:
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