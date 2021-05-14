 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 мая

13 мая

Популярное

В Улан-Удэ возле «Абсолюта» работает прививочный пункт

В Улан-Удэ возле «Абсолюта» работает прививочный пункт
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Желающие могут поставить прививку против COVID-19

Сегодня, 14 мая возле торгового дома «Абсолют» по улице Терешковой в Улан-Удэ можно будет пройти вакцинацию против COVID-19, сообщает министерство здравоохранения Бурятии.

Мобильный комплекс оснащён всем необходимым.

Желающим привиться при себе иметь паспорт, полис, СНИЛС, авторучку, очки при необходимости (для заполнения документов).

Пункт принимает до 20:00.

В Бурятии привито первым компонентом Спутник V (ГамКовидВак) 101 831 человек, завершили вакцинацию 68 476 человека. Развёрнуто 57 пунктов вакцинации, 14 пунктов по городу Улан-Удэ, 43 в районах республики. Предусмотрена организация работы 18-ти передвижных мобильных комплексов, сформировано 54 мобильных бригад по проведению специфической профилактики населения от новой коронавирусной инфекции.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через сайт Госуслуг.

16 мая возле ТРЦ «People’s park» можно будет пройти вакцинацию против COVID-19. Здесь будет работать такой же мобильный пункт.
коронавирус вакцинация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ возле «Абсолюта» работает прививочный пункт
В Улан-Удэ возле «Абсолюта» работает прививочный пункт
Общество, 14.05.2021
Желающие могут поставить прививку против COVID-19
В Бурятии в гости к лесникам пришла ондатра
В Бурятии в гости к лесникам пришла ондатра
Общество, 14.05.2021
Ондатра забежала к лесникам в поисках реки. ВИДЕО
Сергей Зверев снимет клип на гимн Бурятии
Сергей Зверев снимет клип на гимн Бурятии
Общество, 14.05.2021
Большая часть съёмок пройдёт на Байкале
В Улан-Удэ возле торгового центра будут ставить прививки от коронавируса
В Улан-Удэ возле торгового центра будут ставить прививки от коронавируса
Общество, 14.05.2021
Улан-удэнцы смогут совместить шопинг и вакцинацию от коронавируса
Актёр из Бурятии снялся в сериале НТВ
Актёр из Бурятии снялся в сериале НТВ
Общество, 14.05.2021
Съёмки военно-драматического сериала НТВ, в котором снялся актёр Игорь Раднаев, проходили в Беларуси в разгар протестов
В Улан-Удэ возле набережной высадили тысячу яблонь
В Улан-Удэ возле набережной высадили тысячу яблонь
Общество, 14.05.2021
Местные жители обещали приглядывать за молодыми насаждениями  
В Бурятии запланированы массовые посадки
В Бурятии запланированы массовые посадки
Общество, 14.05.2021
В республике стартует весенняя кампания по восстановлению лесов
Перевод Библии на бурятский язык подошёл к финальной стадии
Перевод Библии на бурятский язык подошёл к финальной стадии
Общество, 14.05.2021
Некоторые затруднения возникли с переводом слова «ангел» на бурятский язык
Улан-удэнское «Наводнение» покажут на «сибирской «Золотой маске»
Улан-удэнское «Наводнение» покажут на «сибирской «Золотой маске»
Общество, 14.05.2021
Спектакль из Улан-Удэ увидят в Новосибирске
В Бурятии ветерана миграционной службы поздравили с юбилеем
В Бурятии ветерана миграционной службы поздравили с юбилеем
Общество, 14.05.2021
Юбилярша прослужила в миграционной службе 14 лет
В Бурятии прошла первая в этом году аттестация судоводителей
В Бурятии прошла первая в этом году аттестация судоводителей
Общество, 14.05.2021
С недавних пор к экзамену можно готовиться самостоятельно
Ещё 34 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Ещё 34 жителя Бурятии заразились коронавирусом
Общество, 14.05.2021
Небольшой рост заболеваемости наблюдается третий день подряд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^