В Челябинской области уже стартовали «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
Более 100 военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, примут участие во всеармейских этапах армейских международных игр «АрМИ-2021». Представители танкового, мотострелкового, зенитного ракетного, ракетного соединений и соединения управления выступят в командах ВВО в конкурсах «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Мастера артиллерийского огня», «Тактический стрелок», «Мастер-оружейник» «Военное ралли» и других.
На текущий момент на полигоне в Челябинской области уже проходят соревнования «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Следующим ближайшим конкурсом будет проведён «Специальный маршрут» на полигоне в Астраханской области, который начнётся 19 мая. Проведение остальных конкурсов запланировано на конец мая этого года.
- Военно-прикладные конкурсы, входящие в армейские международные игры «АрМИ-2021» позволяют продемонстрировать умения и навыки солдат и офицеров, представляющих разные виды и рода войск. Также участие военнослужащих в различных конкурсах позволяет закрепить умения владения боевой и специальной техникой и передавать этот опыт своим сослуживцам, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные Бурятии участвуют во всеармейских этапах «АрМИ-2021»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В конкурсах примут участие семьи с особыми и здоровыми детьми
В Челябинской области уже стартовали «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
Ремонт на предприятии хотят сделать за год
Звание «Заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации» получили сотрудники центра гигиены и эпидемиологии
Грандиозное событие приурочено к празднованию столетия республики
В Иркутской области наградили «Почётные семьи – 2021»
Указ о присвоении звания подписал Президент РФ Владимир Путин
Для сдачи экзаменов определены 15 пунктов проведения
Саженцы посадили представители национально-культурных автономий
Депутаты горсовета на заседании комитета обсудили школьные вопросы
Премьера состоялась в женской колонии
Телефон пропавших быстро разрядился
Однако погода будет ветреная
Уволенные сотрудники ветстанции будут оспаривать своё сокращение
Присягу приняли девять человек