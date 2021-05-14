Военные Бурятии участвуют во всеармейских этапах «АрМИ-2021»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Челябинской области уже стартовали «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»



Более 100 военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, примут участие во всеармейских этапах армейских международных игр «АрМИ-2021». Представители танкового, мотострелкового, зенитного ракетного, ракетного соединений и соединения управления выступят в командах ВВО в конкурсах «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Мастера артиллерийского огня», «Тактический стрелок», «Мастер-оружейник» «Военное ралли» и других.



На текущий момент на полигоне в Челябинской области уже проходят соревнования «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Следующим ближайшим конкурсом будет проведён «Специальный маршрут» на полигоне в Астраханской области, который начнётся 19 мая. Проведение остальных конкурсов запланировано на конец мая этого года.



- Военно-прикладные конкурсы, входящие в армейские международные игры «АрМИ-2021» позволяют продемонстрировать умения и навыки солдат и офицеров, представляющих разные виды и рода войск. Также участие военнослужащих в различных конкурсах позволяет закрепить умения владения боевой и специальной техникой и передавать этот опыт своим сослуживцам, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

