В Улан-Удэ на отремонтированной дороге крошится асфальт

В результате выезда выявили довольно много недостатков. «Основные замечания – просадка на асфальтобетонном покрытии, также отходит бортовой камень, имеются продольные, поперечные трещины, которые необходимо каждый год обслуживать», - перечислил Евгений Шарапов.







- 12 сантиметров слой должен быть, а видите, что 4,5 сантиметра вот здесь. И там уже щебень начинается. А где остальное? – возмутился Чимит Бальжинимаев.











Отремонтированная три года назад дорога по улице Псковская в микрорайоне Южный в Улан-Удэ была проверена накануне. Проверку инициировали по жалобам местных жителей: люди пожаловались на появившиеся дефекты. Тем временем, стоимость ремонта составила 61,5 млн рублей, а гарантийный срок – пять лет.- Дорога была отремонтирована в 2018 году, стоимость контракта составляла 61,5 млн рублей. Контрактом было предусмотрено отремонтировать проезжую часть и выполнить работу по устройству тротуара на всём протяжении дороги, также выполнить работу по благоустройству – установке дорожных знаков, нанесению разметки, установке пешеходных ограждений. Подрядная организация ООО «Муйское», сейчас как таковой организации уже нет, она переименовалась, в прошлом году её внесли в реестр недобросовестных подрядчиков, это та же самая организация - «Дорремстрой», - рассказал исполняющий обязанности директора по дорожному строительству МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.В некоторых местах асфальт начал попросту крошиться.- Я добавлю, что когда мы прошлись по тротуарам, то увидели в некоторых местах идёт несоответствие по толщине асфальта – там, где должно быть минимум 4 сантиметра, у нас 2 сантиметра, поэтому мы в тех местах видим идут тоже трещины, и асфальт уже начинает крошиться. Все эти моменты мы запишем, будем требовать с подрядной организации, чтобы всё устранили, - отметил председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев.Также на относительно новой дороге была найдена яма. «Нижний слой должен быть семь сантиметров, верхний слой – пять сантиметров», - привёл нормативные данные Евгений Шарапов.По итогам выезда будет подготовлен протокол, который направят организации, выполнявшей здесь работы. Но надо учитывать - по информации МУ «Улан-Удэстройзаказчик», эта компания уже внесена в реестр недобросовестных подрядчиков.- Де-юре юридическое лицо-то существует, у них есть конкретно директор, учредители. Если эта фирма не осуществляет даже деятельность, я считаю, что в любом случае работу по привлечению гарантийных обязательств необходимо провести. В случае уклонения я думаю, что можно инициировать дела о банкротстве - привлекать непосредственно самих директоров, доказывая, что их действия привели к таким результатам, - считает депутат Улан-Удэнского горсовета Анатолий Сахнов.- Совместно с администрацией города в лице МУ «Улан-удэстройзаказчик» мы будем готовить документы для того, чтобы подрядная организация исправляла. Если же по тем или иным причинам подрядная организация не будет делать или не сможет, думаю, что наша юридическая служба будет готовить иск к данной организации, будем требовать в судебном порядке, чтобы все исправления были сделаны, - заключил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.