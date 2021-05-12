Рукопашники Иркутской области стали призёрами первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Спортсмены завоевали две бронзовые награды



Спортсмены Иркутской области Вадим Пономарёв и Ирина Пиманёнок стали бронзовыми призёрами первенства России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13 лет, которое с 3 по 6 мая проходило в Волгодонске. В турнире принимали участие более 400 спортсменов из 43 регионов страны.



Вадим Пономарёв завоевал бронзовую медаль в весовой категории 42 кг. В первый день Вадим выиграл один бой и один проиграл сопернику из Московской области. Далее он одержал победу в трёх боях подряд и стал обладателем бронзы. В этой весовой категории за медали боролись 45 спортсменов.



Ирина Пиманёнок выиграла бронзовую награду в весе 39 кг. Ирина первый бой выиграла, затем уступила спортсменки из Ленинградской области, а в схватке за «бронзу» одержала победу.



Вадим Пономарёв тренируется в спортивном клубе «Спартанец» у Александра Ершова. Тренером Ирины Пиманёнок является Михаил Чейпеш. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

