Спортсмены завоевали две бронзовые награды
Спортсмены Иркутской области Вадим Пономарёв и Ирина Пиманёнок стали бронзовыми призёрами первенства России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13 лет, которое с 3 по 6 мая проходило в Волгодонске. В турнире принимали участие более 400 спортсменов из 43 регионов страны.
Вадим Пономарёв завоевал бронзовую медаль в весовой категории 42 кг. В первый день Вадим выиграл один бой и один проиграл сопернику из Московской области. Далее он одержал победу в трёх боях подряд и стал обладателем бронзы. В этой весовой категории за медали боролись 45 спортсменов.
Ирина Пиманёнок выиграла бронзовую награду в весе 39 кг. Ирина первый бой выиграла, затем уступила спортсменки из Ленинградской области, а в схватке за «бронзу» одержала победу.
Вадим Пономарёв тренируется в спортивном клубе «Спартанец» у Александра Ершова. Тренером Ирины Пиманёнок является Михаил Чейпеш. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Рукопашники Иркутской области стали призёрами первенства России
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