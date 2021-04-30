Ребята пообещали детскому омбудсмену больше не нарушать закон
Самому младшему из детей, содержащихся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Бурятии – 10 лет. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина, которая недавно посетила центр.
- В Центре находится 14 подростков, помещённых по постановлениям районных судов за совершение общественно опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности. Самому младшему из ребят 10 лет, самому старшему 15. Почти все подростки находятся здесь за совершение деяний корыстной направленности, - сообщила в Facebook Наталья Ганькина.
Она отметила, что поговорила с каждым, и никто больше не хочет попадать в центр: ребята обещают больше не нарушать закон.
- Изучая обстоятельства совершения детьми правонарушений, пришла к выводу, что необходимо проводить работу и с родителями, ведь после центра дети возвратятся в привычную для них среду. По возвращению из Центра подготовила поручения районным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав о проведении работы с семьями и подростками по предупреждению совершения повторных общественно опасных деяний, - заключила детский омбудсмен.
В Бурятии самому младшему нарушителю закона 10 лет
Общество, Фото:
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