Жителю Бурятии вернули деньги за медосмотр

Работодатель не возместил деньги добровольно



Житель Селенгинского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении его трудовых прав.



Установлено, что мужчина работает на предприятии, осуществляющем добычу полезных ископаемых.



- При трудоустройстве мужчина направлен работодателем на прохождение предварительного медицинского осмотра, расходы на который, в сумме 3,5 тысяч рублей, заявитель понёс сам. В нарушение Трудового кодекса РФ денежные средства работодателем не возмещены, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



По представлению межрайонного прокурора затраты на прохождение медицинского осмотра возмещены работнику в полном объёме.

