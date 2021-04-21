Работодатель не возместил деньги добровольно
Житель Селенгинского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушении его трудовых прав.
Установлено, что мужчина работает на предприятии, осуществляющем добычу полезных ископаемых.
- При трудоустройстве мужчина направлен работодателем на прохождение предварительного медицинского осмотра, расходы на который, в сумме 3,5 тысяч рублей, заявитель понёс сам. В нарушение Трудового кодекса РФ денежные средства работодателем не возмещены, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По представлению межрайонного прокурора затраты на прохождение медицинского осмотра возмещены работнику в полном объёме.
Жителю Бурятии вернули деньги за медосмотр
Общество, Фото:
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