По плану, к лету темпы вакцинации должны значительно вырасти
В Бурятии активно проходит вакцинация против коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства республики.
С 12 по 19 апреля на государственное предприятие «Бурят-Фармация» поступило 20 400 доз вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»). Вакцина направлена по городским поликлиникам и центральным районным больницам в зависимости от плана вакцинации. В общей сложности в республику поступило 90 492 дозы.
Наиболее активно вакцинацию проходят жители Баунтовского, Хоринского, Кабанского, Селенгинского и Мухоршибирского районов.
- Поставка вакцины поставлена на поток. До июня 2021 года необходимо провакцинировать 40% населения. Жители Бурятии могут пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства вне зависимости от регистрации. Записаться можно на портале государственных услуг и регистратурах поликлиники, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
На 20 апреля, первым компонентом привито 65 573 человека. Закончили вакцинацию 42 364 человека – это примерно 4,5% населения республики.
Всего в Бурятии развёрнут 51 пунктов вакцинации, из них 13 по Улан-Удэ и 38 в районах республики.
От коронавируса привились менее 5% жителей Бурятии
Общество, Фото:
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