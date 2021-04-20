От коронавируса привились менее 5% жителей Бурятии

По плану, к лету темпы вакцинации должны значительно вырасти



В Бурятии активно проходит вакцинация против коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства республики.



С 12 по 19 апреля на государственное предприятие «Бурят-Фармация» поступило 20 400 доз вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»). Вакцина направлена по городским поликлиникам и центральным районным больницам в зависимости от плана вакцинации. В общей сложности в республику поступило 90 492 дозы.



Наиболее активно вакцинацию проходят жители Баунтовского, Хоринского, Кабанского, Селенгинского и Мухоршибирского районов.



- Поставка вакцины поставлена на поток. До июня 2021 года необходимо провакцинировать 40% населения. Жители Бурятии могут пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства вне зависимости от регистрации. Записаться можно на портале государственных услуг и регистратурах поликлиники, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



На 20 апреля, первым компонентом привито 65 573 человека. Закончили вакцинацию 42 364 человека – это примерно 4,5% населения республики.



Всего в Бурятии развёрнут 51 пунктов вакцинации, из них 13 по Улан-Удэ и 38 в районах республики.

