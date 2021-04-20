 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

От коронавируса привились менее 5% жителей Бурятии

От коронавируса привились менее 5% жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По плану, к лету темпы вакцинации должны значительно вырасти

В Бурятии активно проходит вакцинация против коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства республики.

С 12 по 19 апреля на государственное предприятие «Бурят-Фармация» поступило 20 400 доз вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»). Вакцина направлена по городским поликлиникам и центральным районным больницам в зависимости от плана вакцинации. В общей сложности в республику поступило 90 492 дозы.

Наиболее активно вакцинацию проходят жители Баунтовского, Хоринского, Кабанского, Селенгинского и Мухоршибирского районов.

- Поставка вакцины поставлена на поток. До июня 2021 года необходимо провакцинировать 40% населения. Жители Бурятии могут пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства вне зависимости от регистрации. Записаться можно на портале государственных услуг и регистратурах поликлиники, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

На 20 апреля, первым компонентом привито 65 573 человека. Закончили вакцинацию 42 364 человека – это примерно 4,5% населения республики.

Всего в Бурятии развёрнут 51 пунктов вакцинации, из них 13 по Улан-Удэ и 38 в районах республики.
коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На параде Победы в Улан-Удэ впервые пролетят вертолёты
На параде Победы в Улан-Удэ впервые пролетят вертолёты
Общество, 20.04.2021
Также в воздушной части парада задействуют истребители и штурмовики
Лучники Бурятии стали призёрами первенства Забайкальского края
Лучники Бурятии стали призёрами первенства Забайкальского края
Общество, 20.04.2021
В Агинском округе прошли соревнования по стрельбе из лука на призы памяти Аюра Абидуева
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда
Общество, 20.04.2021
Состоялся первый городской конкурс среди логопедов детсадов
Лучница из Бурятии выиграла чемпионат Агинского округа
Лучница из Бурятии выиграла чемпионат Агинского округа
Общество, 20.04.2021
Спортсмены соревновались в стрельбе из лука по бурятским правилам
В Бурятии названы победители конкурса либретто национальной оперы
В Бурятии названы победители конкурса либретто национальной оперы
Общество, 20.04.2021
Экспертный совет отобрал заявки Басаа Валеры, Баира Дондокова и Веры Куприяновой
От коронавируса привились менее 5% жителей Бурятии
От коронавируса привились менее 5% жителей Бурятии
Общество, 20.04.2021
По плану, к лету темпы вакцинации должны значительно вырасти
В Улан-Удэ отказались от шествия «Бессмертного полка»
В Улан-Удэ отказались от шествия «Бессмертного полка»
Общество, 20.04.2021
«Бессмертный полк» вновь пройдёт в онлайн-формате
Осуждённая из Улан-Удэ выиграла всероссийский творческий конкурс
Осуждённая из Улан-Удэ выиграла всероссийский творческий конкурс
Общество, 20.04.2021
Отбывающая наказание в колонии женщина написала картину и стихотворение
В улан-удэнской колонии появился памятник Матери
В улан-удэнской колонии появился памятник Матери
Общество, 20.04.2021
Скульптуру создали сами осуждённые
В Улан-Удэ отмывают остановки и дорожные ограждения
В Улан-Удэ отмывают остановки и дорожные ограждения
Общество, 20.04.2021
Уборка проводится с помощью большой щётки на «КамАЗе»
Чешские путешественники доедут до Байкала на троллейбусе
Чешские путешественники доедут до Байкала на троллейбусе
Общество, 20.04.2021
Энтузиасты запланировали необычное кругосветное путешествие

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^