Осуждённая из Улан-Удэ выиграла всероссийский творческий конкурс

Отбывающая наказание в колонии женщина написала картину и стихотворение



Осуждённая исправительной колонии № 7 из Улан-Удэ заняла первое место во всероссийском фестивале творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённом Победе в Великой Отечественной войне.



Победительница получает образование в профессиональном училище при исправительном учреждении, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Победу в фестивале она одержала с картиной «Разговор о войне».



Участница изобразила масляными красками на холсте мать и дочь, сидящих на развалинах дома, ведущих между собой диалог. Также для защиты работы женщина написала одноименное стихотворение:



«Разговор о войне»



- Посмотри по сторонам, мам! Все что нажили – теперь хлам…

Прокатился по земле смерч огнем

И остались на Земле мы вдвоем!

И разрушена в доме стена – и четыре года длится война…



- Вот что я скажу тебе, дочь! – Не бывает бесконечной ночь

– Ведь дождались мы с тобой весны.

И придут родные наши с войны, ведь не все легли под гранит

- Вот и нас с тобой бог хранит…



И разрушена лишь стена и не будет вечной война.

Ты дождешься мужа, я сыновей…



… До победы оставалось 40 дней…





