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Осуждённая из Улан-Удэ выиграла всероссийский творческий конкурс

Осуждённая из Улан-Удэ выиграла всероссийский творческий конкурс
Общество, 
Отбывающая наказание в колонии женщина написала картину и стихотворение

Осуждённая исправительной колонии № 7 из Улан-Удэ заняла первое место во всероссийском фестивале творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённом Победе в Великой Отечественной войне.

Победительница получает образование в профессиональном училище при исправительном учреждении, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Победу в фестивале она одержала с картиной «Разговор о войне».

Участница изобразила масляными красками на холсте мать и дочь, сидящих на развалинах дома, ведущих между собой диалог. Также для защиты работы женщина написала одноименное стихотворение:

«Разговор о войне»

- Посмотри по сторонам, мам! Все что нажили – теперь хлам…
Прокатился по земле смерч огнем
И остались на Земле мы вдвоем!
И разрушена в доме стена – и четыре года длится война…

- Вот что я скажу тебе, дочь! – Не бывает бесконечной ночь
– Ведь дождались мы с тобой весны.
И придут родные наши с войны, ведь не все легли под гранит
- Вот и нас с тобой бог хранит…

И разрушена лишь стена и не будет вечной война.
Ты дождешься мужа, я сыновей…

… До победы оставалось 40 дней…


осужденные конкурс
 
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