Осуждённая из Улан-Удэ выиграла всероссийский творческий конкурс

Отбывающая наказание в колонии женщина написала картину и стихотворение
Осуждённая исправительной колонии № 7 из Улан-Удэ заняла первое место во всероссийском фестивале творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённом Победе в Великой Отечественной войне.
Победительница получает образование в профессиональном училище при исправительном учреждении, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Победу в фестивале она одержала с картиной «Разговор о войне».
Участница изобразила масляными красками на холсте мать и дочь, сидящих на развалинах дома, ведущих между собой диалог. Также для защиты работы женщина написала одноименное стихотворение:
«Разговор о войне»
- Посмотри по сторонам, мам! Все что нажили – теперь хлам…
Прокатился по земле смерч огнем
И остались на Земле мы вдвоем!
И разрушена в доме стена – и четыре года длится война…
- Вот что я скажу тебе, дочь! – Не бывает бесконечной ночь
– Ведь дождались мы с тобой весны.
И придут родные наши с войны, ведь не все легли под гранит
- Вот и нас с тобой бог хранит…
И разрушена лишь стена и не будет вечной война.
Ты дождешься мужа, я сыновей…
… До победы оставалось 40 дней…
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