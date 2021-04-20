Владимиру Сыренову вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия»
19 апреля директор нацпарка «Тункинский» Алдар Доржиев и начальник общего отдела Любовь Агафонова поздравили с 80-летним юбилеем первого директора национального парка Владимира Жамсарановича Сыренова.
- Поздравление прошло в тёплой домашней обстановке. Владимир Жамсаранович рассказал и поделился своим опытом, поведал историю создания национального парка. Торжественности встрече придало вручение медали «За заслуги перед Республикой Бурятия», нагрудного знака «За заслуги» ФГБУ «Национального парка «Тункинский» и приветственного адреса от сотрудников парка, - сообщили в нацпарке.
Владимир Сыренов удостоен медали за многолетний добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие Бурятии.
Первому директору Тункинского нацпарка исполнилось 80 лет
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