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Первому директору Тункинского нацпарка исполнилось 80 лет

Первому директору Тункинского нацпарка исполнилось 80 лет
Общество,  Фото:предоставлено Тункинским нацпарком
Владимиру Сыренову вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия»

19 апреля директор нацпарка «Тункинский» Алдар Доржиев и начальник общего отдела Любовь Агафонова поздравили с 80-летним юбилеем первого директора национального парка Владимира Жамсарановича Сыренова.

- Поздравление прошло в тёплой домашней обстановке. Владимир Жамсаранович рассказал и поделился своим опытом, поведал историю создания национального парка. Торжественности встрече придало вручение медали «За заслуги перед Республикой Бурятия», нагрудного знака «За заслуги» ФГБУ «Национального парка «Тункинский» и приветственного адреса от сотрудников парка, - сообщили в нацпарке.

Владимир Сыренов удостоен медали за многолетний добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие Бурятии.
национальный парк юбилей
 
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