Первому директору Тункинского нацпарка исполнилось 80 лет

Общество, Фото: предоставлено Тункинским нацпарком

Владимиру Сыренову вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия»



19 апреля директор нацпарка «Тункинский» Алдар Доржиев и начальник общего отдела Любовь Агафонова поздравили с 80-летним юбилеем первого директора национального парка Владимира Жамсарановича Сыренова.



- Поздравление прошло в тёплой домашней обстановке. Владимир Жамсаранович рассказал и поделился своим опытом, поведал историю создания национального парка. Торжественности встрече придало вручение медали «За заслуги перед Республикой Бурятия», нагрудного знака «За заслуги» ФГБУ «Национального парка «Тункинский» и приветственного адреса от сотрудников парка, - сообщили в нацпарке.



Владимир Сыренов удостоен медали за многолетний добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие Бурятии.

