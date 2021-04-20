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В Иркутской области осталась одна ледовая переправа

В Иркутской области осталась одна ледовая переправа
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Лёд растаял почти везде

На реках и озёрах Иркутской области продолжается процесс разрушения льда. Из-за неудовлетворительного его состояния в понедельник, 19 апреля, в Киренском районе были закрыты две переправы. Запрещено движение транспорта по ледовым дорогам «город Киренск - село Орлово» на реке Пилюда и «деревня Ичёра - посёлок Давыдово» на реке Ичёре.

На съездах возводятся валы, устанавливаются шлагбаумы и запрещающие знаки.

На сегодня в регионе действующей остаётся одна ледовая переправа в Бодайбинском районе на реке Витим. Её закрытие запланировано на ближайшие дни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в конце прошлой недели закрыли последнюю ледовую переправу.


Ледовые переправы
 
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