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В Иркутске развернётся гастрономический фестиваль «Сытый Бабр»

В Иркутске развернётся гастрономический фестиваль «Сытый Бабр»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители города поделятся рецептами местной кухни с ресторанами

В Иркутске в рамках празднования 360-летия города состоится первый гастрономический фестиваль местной кухни «Сытый Бабр».

– Проведение подобных мероприятий имеет большое значение для профессионального сообщества рестораторов. Нам важно поддержать местных участников ресторанного бизнеса. В этом году мы хотим заложить фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться масштабный гастрономический фестиваль «Сытый Бабр», - отметила советник мэра города Инга Корочкина.

По словам директора информационно-туристской службы Иркутска Рустама Салимова, фестиваль пройдёт в три этапа. На первом будут собраны рецепты иркутской кухни из местных продуктов от местных жителей. Лучший рецепт определят горожане посредством народного голосования. По его итогам будет издана книга «Рецепты Иркутской кухни».

– Уже сегодня мы готовы объявить старт сбора рецептов иркутской кухни среди жителей города. Приём анкет-заявок и видеороликов будет осуществляться с 19 апреля по 5 мая по адресу электронной почты babr360@irkvisit.info, - заявил Рустам Салимов.

На втором этапе гастрономического фестиваля лучшие рецепты блюд будут распределены между ресторанами – участниками. Каждое заведение подготовит видеоролик с приготовлением конкурсного блюда. В течение месяца любители гастрономии смогут попробовать блюда из местных продуктов, созданные шеф-поварами ресторанов-участников фестиваля. Иркутяне и гости города отдадут свой голос за понравившееся блюдо в интернет-голосовании. Новые блюда введут в меню ресторанов, они станут визитной карточкой для тех, кто хочет попробовать «местную кухню».

По завершении фестиваля в Иркутске создадут карту гастрономического маршрута. Рестораны-участники войдут в гастрономический квест, который будет доступен для прохождения в мобильном приложении об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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