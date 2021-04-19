Спектакль «Аламжи» покажут на сцене Московского Губернского театра
Сегодня артисты Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева улетели в Москву, чтобы побороться за «Золотую маску». На премию номинирован спектакль «Аламжи» сразу в трёх категориях — «Драма. Спектакль большой формы», «Лучшая работа режиссёра» — Артём Устинов, «Лучшая работа художника» — Анна Бубнова.
Спектакль «Аламжи» (12+) покажут 20 апреля на сцене Московского Губернского театра.
Согласно эпосу Аламжи, Мэргэн и его сестра Агуй Гохон выросли без родителей. Власть в это время захватывают корыстные дяди, которые впоследствии решают убить взрослого и сильного племянника. Место брата-воина занимает смелая Агуй Гохон, которая отправляется в опасное путешествие на поиски волшебства, способного воскресить её брата.
Премьера постановки «Аламжи» состоялась в ноябре 2019 года. Приглашённый режиссер из Самары Артём Устинов соединил тысячелетний эпос с сегодняшним днём.
Подведение итогов национальной театральной премии «Золотая Маска» пройдёт на этой неделе, сообщили в Бурятском театре драмы.
Бурятский театр драмы отправился на «Золотую маску»
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