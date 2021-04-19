Раньше требование касалось только прилетающих самолётами
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила о сложной эпидемической обстановке в мире по COVID-19. В течение последних семи недель увеличилось число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире. Помимо этого, по её словам, минувшая неделя была четвёртой подряд, когда вырос показатель смертности.
В Бурятии республиканский штаб по профилактике коронавируса призывает ограничить выезды за границу, ограничить общение с людьми, прибывшими из-за границы до истечения инкубационного периода заболевания. А при посещении мест массового скопления людей соблюдать меры профилактики.
В Индии, переживающей вторую волну эпидемии, только в субботу было зарегистрировано более 230 тыс. новых случаев.
Таиланд уже пятый день подряд ставит рекорды по числу новых заражений - более тысячи случаев в сутки.
Бразилия, Турция, Япония, страны Европейского союза (Франция, Польша, Словения, Румыния) также показывают рост.
С 15 апреля 2021 года прибывающим в Россию любым видом транспорта нужно сдавать тесты на коронавирус. Соответствующие изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача России.
Перед поездкой необходимо заполнить анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг. После прибытия нужно в течение трёх календарных дней пройти тест на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат в специальной форме на портале госуслуг.
До получения результатов обязательно соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.
Раньше такая норма касалась только прибывающих воздушным транспортом.
В Бурятии обязали сдавать тест на COVID-19 всех приезжих из-за рубежа
Общество, Фото:
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