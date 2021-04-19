В Бурятии зацвели первые подснежники

Общество, Фото: предоставлено Тункинским нацпарком

Подснежники зацвели, несмотря на -12 градусов



В национальном парке «Тункинский» в Бурятии зацвели первые подснежники. Запечатлел цветение первых подснежников начальник отдела охраны животного мира Алексей Бардашов.



- Ночью до -12, тем не менее, зацвели подснежники. Их обнаружил вдоль дороги Иркутск-Еловка в сторону Гужир. Место называется Комарик. Мной давно замечено, что в этом месте они самые первые, - рассказал Алексей Бардашов.



Подснежниками называют цветы, которые первыми появляются из-под снега. Ещё их называют прострел и сон-трава.





