Подснежники зацвели, несмотря на -12 градусов
В национальном парке «Тункинский» в Бурятии зацвели первые подснежники. Запечатлел цветение первых подснежников начальник отдела охраны животного мира Алексей Бардашов.
- Ночью до -12, тем не менее, зацвели подснежники. Их обнаружил вдоль дороги Иркутск-Еловка в сторону Гужир. Место называется Комарик. Мной давно замечено, что в этом месте они самые первые, - рассказал Алексей Бардашов.
Подснежниками называют цветы, которые первыми появляются из-под снега. Ещё их называют прострел и сон-трава.
В Бурятии зацвели первые подснежники
Общество, Фото:
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