Сотрудники «спецкомендатуры» присвоили полмиллиона шелеховчанки



По данному факту в настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Шелеховчанка, «помогая» разоблачить мошенников, отправилась в областной центр и перевела аферистам свои деньги.Когда шестидесятилетней женщине позвонили по поводу банковских вкладов, она сразу предупредила абонента о том, что знает, как работают мошенники.Однако позвонивший представился сотрудником «спецкомендатуры», которая якобы расследует дела утечки информации о личных данных клиентов из финансовых учреждений. Назвав номера счетов пенсионерки, мошенник попросил её «вывести на чистую воду» оператора банка. Для проведения «операции» женщине предложили зайти в банк, закрыть счёт, изъять наличные, после чего ждать инструкций.Далее, предупредив жертву о том, что у неё в руках находятся не личные сбережения, а купюры, помеченные сотрудниками «спецкомендатуры», мошенники дали ей номера телефонов, на которые следовало «вернуть» деньги. После нескольких безуспешных попыток перевода через банкомат, пенсионерку заставили ехать в Иркутск, где в фойе гостиницы она перевела мошенникам около пятисот тысяч рублей.- Они сказали, что я обязана сотрудничать с ними и помогать выявить тех операторов, которые сливают, продают личную информацию о клиентах. Я согласилась. Мне сказали «Сейчас тебе выдадут деньги с резервного счёта банка. Твои деньги лежат в банке, их не трогают, сейчас выдают банковские деньги, для того, чтобы отследить поведение сотрудников банка». Они были постоянно на связи, - рассказала женщина.