 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 марта

24 марта

Популярное

Призёр Олимпиады Любовь Волосова рассказала о службе в ОМОН

Призёр Олимпиады Любовь Волосова рассказала о службе в ОМОН
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Любовь Волосова связала жизнь с отрядом ОМОН «Кречет»

В управлении Росгвардии из Бурятии рассказали о том, как служит в рядах ОМОН прославленная бывшая борица, призёр Олимпийских игр-2012 Любовь Волосова.

Любовь Волосова с раннего детства мечтала стать сотрудником силовых ведомств. С 12 лет она начала заниматься вольной борьбой. Люба показывала отличные результаты и уже через четыре года вошла в состав юношеской, а затем взрослой сборной России.

Спортивная карьера девушки шла в гору, Любовь была призёром чемпионата Европы, многократным призёром чемпионатов мира, многократным победителем чемпионатов России. В 2010 году Любовь получила звание «заслуженный мастер спорта» и выступала в двойном зачёте за Бурятию и Москву.

Главное спортивное достижение Любы состоялось в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне. Там она завоевала бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 63 кг.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Олимпийских играх она была награждена государственной наградой - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. А городской совет депутатов присвоил Любови Волосовой звание «Почетный гражданин Улан-Удэ».

После Олимпиады Любовь оставила большой спорт, окончила юридический факультет Бурятского государственного университета. В 2015 году девушка со стальным характером приняла решение связать свою жизнь с силами специального назначения. Она поступила на службу в ОМОН «Кречет».

Старший сержант полиции Любовь Волосова лично принимает участие в проведении специальных операций по пересечению преступлений и административных правонарушений. Наряду с мужчинами выполняет служебно-боевые задачи, отрабатывает навыки в десантно-штурмовой подготовке, в комплексных занятиях в полевых условиях, совершает марш-броски.

- Годы спортивных тренировок, хорошая физическая форма, сила духа помогают преодолевать служебные трудности. У нас нелёгкая работа, но мы понимаем, что служим на благо людей. Наша профессия опасна, требует серьёзной подготовки, преданности не только своему делу, но и боевому товарищу, - отмечает старший сержант полиции Любовь Волосова.

Многократный призёр соревнований по служебно-прикладным видам спорта, Любовь активно участвует в спортивной жизни. Она проводит уроки мужества и спортивные занятия для школьников и студентов, рассказывает о службе в ОМОНе, своей спортивной карьере, показывает приёмы самообороны.

Сослуживцы и коллеги с теплотой говорят о ней как о сестре, для них она боевая подруга.

- Люба разносторонний человек, лидер по жизни.Она упорная и в жизни всегда добивается поставленной цели. Любовь Волосова показывает молодым росгвардейцам пример трудолюбия, силы духа и воли, старается быть лучшей во всём, за что берётся. Секрет тут прост: она влюблена в свою работу, в службу, - отметил командир отряда полковник полиции Александр Грасс.


спорт Росгвардия ОМОН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области 86-летняя «сумасшедшая общественница» сдала нормы ГТО
В Иркутской области 86-летняя «сумасшедшая общественница» сдала нормы ГТО
Общество, 25.03.2021
Евдокия Александровна прослужила в транспортной полиции более 25 лет
В Улан-Удэ тушили «пожар» в Нацбанке Бурятии
В Улан-Удэ тушили «пожар» в Нацбанке Бурятии
Общество, 25.03.2021
По легенде, пожар произошёл на пятом этаже
Призёр Олимпиады Любовь Волосова рассказала о службе в ОМОН
Призёр Олимпиады Любовь Волосова рассказала о службе в ОМОН
Общество, 25.03.2021
Любовь Волосова связала жизнь с отрядом ОМОН «Кречет»
Уроженец Бурятии показал, как сделать «шаманское зеркало»
Уроженец Бурятии показал, как сделать «шаманское зеркало»
Общество, 25.03.2021
Шаманское зеркало мастер изготовил из меди
Бурятию ждёт резкое похолодание
Бурятию ждёт резкое похолодание
Общество, 25.03.2021
Температура опустится на 8-10 градусов
В Бурятии стало меньше больных туберкулёзом осуждённых
В Бурятии стало меньше больных туберкулёзом осуждённых
Общество, 25.03.2021
Осуждённые с туберкулёзом получают усиленное питание
В Улан-Удэ «масочные» рейды прошли на АЗС
В Улан-Удэ «масочные» рейды прошли на АЗС
Общество, 25.03.2021
С наступлением тепла отмечается рост активности вирусов
На улицах Улан-Удэ тренируется полуголый бегун
На улицах Улан-Удэ тренируется полуголый бегун
Общество, 25.03.2021
Горожане по-разному отнеслись к бегуну в шортах  
Бурятский мультфильм про Бадму и Чагдара показывают за границей
Бурятский мультфильм про Бадму и Чагдара показывают за границей
Общество, 25.03.2021
Друзья Бадма и Чагдар говорят на двух диалектах бурятского языка
В Бурятии среди земских учителей не хватает преподавателей английского
В Бурятии среди земских учителей не хватает преподавателей английского
Общество, 25.03.2021
По программе «Земский учитель» выдают по два миллиона рублей
Забайкалка получила реальный срок за алименты
Забайкалка получила реальный срок за алименты
Общество, 25.03.2021
Задолженность составила 400 тысяч рублей
Ориентировщик из Бурятии стал чемпионом в Ставропольском крае
Ориентировщик из Бурятии стал чемпионом в Ставропольском крае
Общество, 25.03.2021
В сильнейшей группе мужчин бежали 66 спортсменов
Танцевальные пары из Бурятии завоевали медали в Москве
Танцевальные пары из Бурятии завоевали медали в Москве
Общество, 25.03.2021
Удачными оказались выступления в латиноамериканской программе
Пять спортсменов Иркутской области стали кандидатами в олимпийскую сборную
Пять спортсменов Иркутской области стали кандидатами в олимпийскую сборную
Общество, 25.03.2021
Спортсмены Иркутской области претендуют на Игры в Токио
Малышка Адиса из Бурятии начала двигать ручками
Малышка Адиса из Бурятии начала двигать ручками
Общество, 25.03.2021
Для Адисы Гармаевой, больной спинальной мышечной атрофией, ищут волонтёров за границей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^