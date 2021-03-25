Призёр Олимпиады Любовь Волосова рассказала о службе в ОМОН

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Любовь Волосова связала жизнь с отрядом ОМОН «Кречет»



В управлении Росгвардии из Бурятии рассказали о том, как служит в рядах ОМОН прославленная бывшая борица, призёр Олимпийских игр-2012 Любовь Волосова.



Любовь Волосова с раннего детства мечтала стать сотрудником силовых ведомств. С 12 лет она начала заниматься вольной борьбой. Люба показывала отличные результаты и уже через четыре года вошла в состав юношеской, а затем взрослой сборной России.



Спортивная карьера девушки шла в гору, Любовь была призёром чемпионата Европы, многократным призёром чемпионатов мира, многократным победителем чемпионатов России. В 2010 году Любовь получила звание «заслуженный мастер спорта» и выступала в двойном зачёте за Бурятию и Москву.



Главное спортивное достижение Любы состоялось в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне. Там она завоевала бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 63 кг.



За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Олимпийских играх она была награждена государственной наградой - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. А городской совет депутатов присвоил Любови Волосовой звание «Почетный гражданин Улан-Удэ».



После Олимпиады Любовь оставила большой спорт, окончила юридический факультет Бурятского государственного университета. В 2015 году девушка со стальным характером приняла решение связать свою жизнь с силами специального назначения. Она поступила на службу в ОМОН «Кречет».



Старший сержант полиции Любовь Волосова лично принимает участие в проведении специальных операций по пересечению преступлений и административных правонарушений. Наряду с мужчинами выполняет служебно-боевые задачи, отрабатывает навыки в десантно-штурмовой подготовке, в комплексных занятиях в полевых условиях, совершает марш-броски.



- Годы спортивных тренировок, хорошая физическая форма, сила духа помогают преодолевать служебные трудности. У нас нелёгкая работа, но мы понимаем, что служим на благо людей. Наша профессия опасна, требует серьёзной подготовки, преданности не только своему делу, но и боевому товарищу, - отмечает старший сержант полиции Любовь Волосова.



Многократный призёр соревнований по служебно-прикладным видам спорта, Любовь активно участвует в спортивной жизни. Она проводит уроки мужества и спортивные занятия для школьников и студентов, рассказывает о службе в ОМОНе, своей спортивной карьере, показывает приёмы самообороны.



Сослуживцы и коллеги с теплотой говорят о ней как о сестре, для них она боевая подруга.



- Люба разносторонний человек, лидер по жизни.Она упорная и в жизни всегда добивается поставленной цели. Любовь Волосова показывает молодым росгвардейцам пример трудолюбия, силы духа и воли, старается быть лучшей во всём, за что берётся. Секрет тут прост: она влюблена в свою работу, в службу, - отметил командир отряда полковник полиции Александр Грасс.





