Призёр Олимпиады Любовь Волосова рассказала о службе в ОМОН

Любовь Волосова связала жизнь с отрядом ОМОН «Кречет»
В управлении Росгвардии из Бурятии рассказали о том, как служит в рядах ОМОН прославленная бывшая борица, призёр Олимпийских игр-2012 Любовь Волосова.
Любовь Волосова с раннего детства мечтала стать сотрудником силовых ведомств. С 12 лет она начала заниматься вольной борьбой. Люба показывала отличные результаты и уже через четыре года вошла в состав юношеской, а затем взрослой сборной России.
Спортивная карьера девушки шла в гору, Любовь была призёром чемпионата Европы, многократным призёром чемпионатов мира, многократным победителем чемпионатов России. В 2010 году Любовь получила звание «заслуженный мастер спорта» и выступала в двойном зачёте за Бурятию и Москву.
Главное спортивное достижение Любы состоялось в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне. Там она завоевала бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 63 кг.
За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Олимпийских играх она была награждена государственной наградой - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. А городской совет депутатов присвоил Любови Волосовой звание «Почетный гражданин Улан-Удэ».
После Олимпиады Любовь оставила большой спорт, окончила юридический факультет Бурятского государственного университета. В 2015 году девушка со стальным характером приняла решение связать свою жизнь с силами специального назначения. Она поступила на службу в ОМОН «Кречет».
Старший сержант полиции Любовь Волосова лично принимает участие в проведении специальных операций по пересечению преступлений и административных правонарушений. Наряду с мужчинами выполняет служебно-боевые задачи, отрабатывает навыки в десантно-штурмовой подготовке, в комплексных занятиях в полевых условиях, совершает марш-броски.
- Годы спортивных тренировок, хорошая физическая форма, сила духа помогают преодолевать служебные трудности. У нас нелёгкая работа, но мы понимаем, что служим на благо людей. Наша профессия опасна, требует серьёзной подготовки, преданности не только своему делу, но и боевому товарищу, - отмечает старший сержант полиции Любовь Волосова.
Многократный призёр соревнований по служебно-прикладным видам спорта, Любовь активно участвует в спортивной жизни. Она проводит уроки мужества и спортивные занятия для школьников и студентов, рассказывает о службе в ОМОНе, своей спортивной карьере, показывает приёмы самообороны.
Сослуживцы и коллеги с теплотой говорят о ней как о сестре, для них она боевая подруга.
- Люба разносторонний человек, лидер по жизни.Она упорная и в жизни всегда добивается поставленной цели. Любовь Волосова показывает молодым росгвардейцам пример трудолюбия, силы духа и воли, старается быть лучшей во всём, за что берётся. Секрет тут прост: она влюблена в свою работу, в службу, - отметил командир отряда полковник полиции Александр Грасс.
Призёр Олимпиады Любовь Волосова рассказала о службе в ОМОН
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Евдокия Александровна прослужила в транспортной полиции более 25 лет
По легенде, пожар произошёл на пятом этаже
Любовь Волосова связала жизнь с отрядом ОМОН «Кречет»
Шаманское зеркало мастер изготовил из меди
Температура опустится на 8-10 градусов
Осуждённые с туберкулёзом получают усиленное питание
С наступлением тепла отмечается рост активности вирусов
Горожане по-разному отнеслись к бегуну в шортах
Друзья Бадма и Чагдар говорят на двух диалектах бурятского языка
По программе «Земский учитель» выдают по два миллиона рублей
Задолженность составила 400 тысяч рублей
В сильнейшей группе мужчин бежали 66 спортсменов
Удачными оказались выступления в латиноамериканской программе
Спортсмены Иркутской области претендуют на Игры в Токио
Для Адисы Гармаевой, больной спинальной мышечной атрофией, ищут волонтёров за границей