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В Бурятии сегодня ветрено

В Бурятии сегодня ветрено
Общество,  Фото:Pixabay.com
Порывы ветра достигнут 19 м/с

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 20 февраля по республике местами небольшой снег, днём по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 5-10 м/с, порывы до 15 - 19 м/с, позёмка.

Температура ночью - 18, - 23, при снеге - 12, - 17, по северу понижение до - 28, - 33, днём - 6, - 11, по югу, юго-западу до 0, +4, по северной половине - 14, - 19.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом западный 9-14 м/с. Температура ночью - 15, - 17, днём - 7,-9 градусов. 
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