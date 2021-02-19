Предпраздничная суббота должна быть на час короче
Роструд напомнил, что суббота 20 февраля будет рабочей. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества. Выходными станут дни с 21 по 23 февраля, в том числе понедельник.
В предпраздничную субботу рабочий день будет длиться на час меньше.
Следующие длинные выходные ждут жителей России в честь Международного женского дня. Россияне отдохнут 6, 7 и 8 марта.
Россиянам напомнили о рабочей субботе
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