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Россиянам напомнили о рабочей субботе

Россиянам напомнили о рабочей субботе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Предпраздничная суббота должна быть на час короче

Роструд напомнил, что суббота 20 февраля будет рабочей. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества. Выходными станут дни с 21 по 23 февраля, в том числе понедельник.

В предпраздничную субботу рабочий день будет длиться на час меньше.

Следующие длинные выходные ждут жителей России в честь Международного женского дня. Россияне отдохнут 6, 7 и 8 марта.
работа
 
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