Россиянам напомнили о рабочей субботе

Предпраздничная суббота должна быть на час короче



Роструд напомнил, что суббота 20 февраля будет рабочей. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества. Выходными станут дни с 21 по 23 февраля, в том числе понедельник.



В предпраздничную субботу рабочий день будет длиться на час меньше.



Следующие длинные выходные ждут жителей России в честь Международного женского дня. Россияне отдохнут 6, 7 и 8 марта.

