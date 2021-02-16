В Бурятии оштрафовали водителя за оскорбление пассажирки

Водитель нецензурно выражался в адрес женщины
В Прибайкальском районе Бурятии водитель маршрутного автобуса в присутствии пассажиров оскорбил женщину грубой нецензурной бранью.
Было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, выраженное в неприличной форме, содержащееся в публичном выступлении».
- Мировым судьёй судебного участка № 1 Прибайкальского района нарушитель привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Решение суда вступило в законную силу.
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Общество, Фото:
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