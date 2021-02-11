Бурятия завоевала 41 медаль по универсальному бою

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены республики успешно выступили на чемпионате и первенстве Сибири



С 5 по 7 февраля в Иркутске прошли чемпионат и первенство Сибири по универсальному бою среди юношей и девушек, мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Бурятии, Алтайского и Красноярского краёв и других регионов России.



Турниры прошли в личном и командном зачётах среди юношей и девушек в различных весовых категориях, а также среди юниоров и юниорок. Мужчины соревновались в девяти весовых категориях, женщины — в семи. По итогам соревнований будут сформированы сборные команды для участия в чемпионате и первенстве России по универсальному бою, которые пройдут в марте-апреле в Калужской области.



Команда Бурятии пополнила копилку 41 медалью различной̆ пробы. А также заняла третье общекомандное место среди юношей 14-15, 16-17 лет, и второе общекомандное среди юниоров и мужчин.



Как сообщает пресс-служба минспорта республики, победителями стали:



«Лайт» (14-15 лет)

1 место - Антон Богомолов в весовой категории до 50 кг;

1 место - Никита Игумнов в весовой категории до 55 кг;

1 место - Артём Кохан в весовой категории до 60 кг;

1 место - Тимур Давлетбагин в весовой категории до 70 кг;

2 место - Никита Телятников в весовой категории до 45кг.



«Лайт» (16-17 лет)

1 место - Булат Цыренов в весовой категории до 55 кг;

2 место - Георгий Кравчук в весовой категории до 65 кг;

3 место - Илья Школа в весовой категории до 70 кг;

3 место - Дугар Дондоков в весовой категории до 80 кг.



«Лайт» (18-20 лет)

1 место - Алексей Кожеченков в весовой категории до 70кг;

1 место - Андрей Кайзер в весовой категории до 60 кг;

1 место - Никита Батурин в весовой категории до 65 кг;

2 место - Александр Григорьев в весовой категории до 60 кг;

2 место - Дасисужун в весовой категории до 60 кг;

2 место - Иван Плеханов в весовой категории до 65 кг;

3 место - Сэндыма Лубсанова в весовой категории до 52 кг;

3 место - Андрей Анашкевич в весовой категории до 60 кг;

3 место - Гэрэл Дармаев в весовой категории до 65 кг.



«Лайт» (20+)

1 место - Кристина Ткалёва в весовой категории до 63 кг;

2 место - Даша Раднаев в весовой категории до 80 кг;

2 место - Тунгалаг Гомбожапова в весовой категории до 63 кг;

2 место - Алдар Эрдынеев в весовой категории до 65 кг;

3 место - Майдар Жигмытов в весовой категории до 80 кг.



«Классика» (14-15 лет)

1 место - Антон Богомолов в весовой категории до 50 кг;

1 место - Никита Игумнов в весовой категории до 55кг.



«Классика» (16-17 лет)

2 место - Гарма Цыбиков в весовой категории до 55 кг;

2 место - Георгий Кравчук в весовой категории до 65 кг;

3 место - Илья Школа в весовой категории до 70 кг.



«Классика» (18-20 лет)

1 место - Александр Григорьев в весовой категории до 60 кг;

2 место - Сэндыма Лубсанова в весовой категории до 52 кг;

2 место - Дасисужун в весовой категории до 60 кг;

2 место - Алексей Кожеченков в весовой категории до 70 кг;

2 место - Алдар Эрдынеев в весовой категории до 65 кг;

3 место - Андрей Анашкевич в весовой категории до 60 кг;

3 место - Никита Батурин в весовой категории до 65 кг.



«Классика» (20+)

1 место - Даша Жамбалов в весовой категории до 60 кг;

1 место - Виталий Ананин в весовой категории до 90 кг;

1 место - Кристина Ткалёва в весовой категории до 63 кг;

2 место - Тунгалаг Гомбожапова в весовой категории до 63 кг;

2 место - Даша Раднаев в весовой категории до 80 кг;

3 место - Майдар Жигмытов в весовой категории до 80 кг.

