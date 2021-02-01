В школе в Бурятии с нарушением трудоустроили экс-полицейского

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Должностное лицо оштрафовали на нарушение



Как выяснила прокурорская проверка, Кабанском районе Бурятии школа нарушила антикоррупционный закон.



Установлено, что в 2019 году директор школы заключил трудовой договор с работником, который ранее занимал должность государственного служащего – сотрудника полиции. Однако руководитель учреждения не уведомил об этом прежнего работодателя.



В отношении директора образовательной организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».



Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Кабанского района должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.



Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

