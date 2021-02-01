Должностное лицо оштрафовали на нарушение
Как выяснила прокурорская проверка, Кабанском районе Бурятии школа нарушила антикоррупционный закон.
Установлено, что в 2019 году директор школы заключил трудовой договор с работником, который ранее занимал должность государственного служащего – сотрудника полиции. Однако руководитель учреждения не уведомил об этом прежнего работодателя.
В отношении директора образовательной организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».
Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Кабанского района должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В школе в Бурятии с нарушением трудоустроили экс-полицейского
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Должностное лицо оштрафовали на нарушение
Мужчина вырубил деревьев на 55 тысяч рублей
Утром было -33 градуса
Ночью местами было -40
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко со второй за неделю несогласованной акции протеста
Турнир состоится в Благовещенске
Электроснабжение планируют вернуть часа через два
Евгения Балтатарова запечатлела своё задержание на несанкционированной акции
Владимир Уржумов был ветераном труда авиационной промышленности
Волонтёр Татьяна Черных развивает культурно-досуговую жизнь на селе
В лечебно-исправительном учреждении заключен контракт на распиловку
На автодороге Улан-Удэ – Кяхта проверили самочувствие водителей
Разойтись участников несанкционированной акции просил лично глава МВД по Бурятии
На площади Революции стартовала несанкционированная протестная акции
Летальные исходы среди больных коронавирусом фиксируют ежедневно