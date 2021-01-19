В меню учитывается суточная норма потребления калорий
В Улан-Удэ с третьей четверти меню школьных столовых для льготников дополнили горячим первым блюдом. Таким образом, более 13 тысяч учащихся 1-4 классов и почти 4,5 тысяч учащихся льготных категорий 5-11 классов, обучающихся во вторую смену, в дополнение к горячему второму, напитку и закускам получают супы, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
- Кроме введения в меню второй смены горячего первого, в меню предусмотрена возрастная градация – от 7 до 11 лет, от 12 и до 18 лет, то есть учитывается суточная норма потребления калорий в зависимости от возраста ребенка. Данные меры позволили привести школьное меню в соответствие требованиям СанПиН, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.
По желанию родителей или учащихся второй смены, питающихся за счёт родительской платы, школа предоставляет возможность выбора первого блюда, имеющегося в утверждённом меню. В случае, если родители решат выбрать для ребёнка суп, то плата увеличится.
29 тысяч учеников начальных классов обеспечиваются горячим питанием бесплатно.
На сегодня в 55 школах работает 44 пищеблока полного цикла и 19 буфетов-раздаточных. Всего в школах Улан-Удэ питается 53 986 учащихся.
В Улан-Удэ школьное меню второй смены дополнили супами
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Местами столбик термометра будет опускаться до -43
В меню учитывается суточная норма потребления калорий
Музей отмечен на карте культурных брендов России
Изменения официально внесены в указ главы Бурятии
Однажды Гергенов заблудился в лесу в мороз
Температуру у школьников Улан-Удэ будут измерять необычными аппаратами
Заботливой нянькой для нерпёнка стала собака
За день в городе теперь регистрируется около ста собак
Любопытный факт запечатлели на пришкольном участке
Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев, получивший мировую известность, выступил в родном Улан-Удэ
По легенде, возгорание произошло на кухне
Бесплатно можно будет проехать на муниципальном транспорте
Стартует акция «Студенческий десант»
Подтвердились жалобы на нарушения прав задержанных из ИВС
Антитеррористическая защищенность обеспечена в трёх школах Кабанского района