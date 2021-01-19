В Улан-Удэ школьное меню второй смены дополнили супами

В меню учитывается суточная норма потребления калорий



В Улан-Удэ с третьей четверти меню школьных столовых для льготников дополнили горячим первым блюдом. Таким образом, более 13 тысяч учащихся 1-4 классов и почти 4,5 тысяч учащихся льготных категорий 5-11 классов, обучающихся во вторую смену, в дополнение к горячему второму, напитку и закускам получают супы, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



- Кроме введения в меню второй смены горячего первого, в меню предусмотрена возрастная градация – от 7 до 11 лет, от 12 и до 18 лет, то есть учитывается суточная норма потребления калорий в зависимости от возраста ребенка. Данные меры позволили привести школьное меню в соответствие требованиям СанПиН, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.



По желанию родителей или учащихся второй смены, питающихся за счёт родительской платы, школа предоставляет возможность выбора первого блюда, имеющегося в утверждённом меню. В случае, если родители решат выбрать для ребёнка суп, то плата увеличится.



29 тысяч учеников начальных классов обеспечиваются горячим питанием бесплатно.



На сегодня в 55 школах работает 44 пищеблока полного цикла и 19 буфетов-раздаточных. Всего в школах Улан-Удэ питается 53 986 учащихся.





