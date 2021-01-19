 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

В Улан-Удэ школьное меню второй смены дополнили супами

В Улан-Удэ школьное меню второй смены дополнили супами
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В меню учитывается суточная норма потребления калорий

В Улан-Удэ с третьей четверти меню школьных столовых для льготников дополнили горячим первым блюдом. Таким образом, более 13 тысяч учащихся 1-4 классов и почти 4,5 тысяч учащихся льготных категорий 5-11 классов, обучающихся во вторую смену, в дополнение к горячему второму, напитку и закускам получают супы, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

- Кроме введения в меню второй смены горячего первого, в меню предусмотрена возрастная градация – от 7 до 11 лет, от 12 и до 18 лет, то есть учитывается суточная норма потребления калорий в зависимости от возраста ребенка. Данные меры позволили привести школьное меню в соответствие требованиям СанПиН, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

По желанию родителей или учащихся второй смены, питающихся за счёт родительской платы, школа предоставляет возможность выбора первого блюда, имеющегося в утверждённом меню. В случае, если родители решат выбрать для ребёнка суп, то плата увеличится.

29 тысяч учеников начальных классов обеспечиваются горячим питанием бесплатно.

На сегодня в 55 школах работает 44 пищеблока полного цикла и 19 буфетов-раздаточных. Всего в школах Улан-Удэ питается 53 986 учащихся.


школы школьное питание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии до конца недели будет морозно
В Бурятии до конца недели будет морозно
Общество, 19.01.2021
Местами столбик термометра будет опускаться до -43
В Улан-Удэ школьное меню второй смены дополнили супами
В Улан-Удэ школьное меню второй смены дополнили супами
Общество, 19.01.2021
В меню учитывается суточная норма потребления калорий
Кяхтинский музей попал в топ-1000 культурных брендов
Кяхтинский музей попал в топ-1000 культурных брендов
Общество, 19.01.2021
Музей отмечен на карте культурных брендов России
В Бурятии возобновлены спортивные соревнования
В Бурятии возобновлены спортивные соревнования
Общество, 19.01.2021
Изменения официально внесены в указ главы Бурятии
Бурятский депутат рассказал о том, как отморозил полноса
Бурятский депутат рассказал о том, как отморозил полноса
Общество, 19.01.2021
Однажды Гергенов заблудился в лесу в мороз
В школы Улан-Удэ поступили дезинфекторы, распознающие лица
В школы Улан-Удэ поступили дезинфекторы, распознающие лица
Общество, 19.01.2021
Температуру у школьников Улан-Удэ будут измерять необычными аппаратами
Известный фотограф рассказал о спасении нерпёнка на Байкале
Известный фотограф рассказал о спасении нерпёнка на Байкале
Общество, 19.01.2021
Заботливой нянькой для нерпёнка стала собака  
Улан-удэнцы бросились регистрировать своих собак
Улан-удэнцы бросились регистрировать своих собак
Общество, 19.01.2021
За день в городе теперь регистрируется около ста собак
В Бурятии рассказали о сороке-рэкетире
В Бурятии рассказали о сороке-рэкетире
Общество, 19.01.2021
Любопытный факт запечатлели на пришкольном участке
Известного пианиста «придавило» цветами от главы Бурятии
Известного пианиста «придавило» цветами от главы Бурятии
Общество, 19.01.2021
Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев, получивший мировую известность, выступил в родном Улан-Удэ
В Бурятии провели пожарные учения в пожарной же части
В Бурятии провели пожарные учения в пожарной же части
Общество, 19.01.2021
По легенде, возгорание произошло на кухне
25 января студенты Иркутска получат бесплатный проезд
25 января студенты Иркутска получат бесплатный проезд
Общество, 19.01.2021
Бесплатно можно будет проехать на муниципальном транспорте
Полиция Бурятии придёт к студентам
Полиция Бурятии придёт к студентам
Общество, 19.01.2021
Стартует акция «Студенческий десант»
В Улан-Удэ задержанным не хватало тазиков и душа
В Улан-Удэ задержанным не хватало тазиков и душа
Общество, 19.01.2021
Подтвердились жалобы на нарушения прав задержанных из ИВС
Три школы в Бурятии обязали оснастить металлоискателями
Три школы в Бурятии обязали оснастить металлоискателями
Общество, 19.01.2021
Антитеррористическая защищенность обеспечена в трёх школах Кабанского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^