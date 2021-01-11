Братский саночник взял «золото» на чемпионате Европы

Семён Павличенко и его товарищи по сборной выиграли командную эстафету
Саночник из Братска, двукратный чемпион мира, единственный четырёхкратный чемпион Европы в одиночных соревнованиях Семён Павличенко показал превосходные результаты на чемпионате Европы. Соревнования проходили в латвийской Сигулде 9 и 10 января. Вместе с товарищами по сборной России он стал сильнейшим в командной эстафете.
Результат россиян Татьяны Ивановой, Семёна Павличенко и экипажа Всеволода Кашкина и Константина Коршунова в командной эстафете составил 2 минуты 12,833 секунды. Вторыми стали хозяева турнира латвийцы (+0,167), третье место заняла сборная Германии (+0,189).
Российская сборная одержала победу и в неофициальном медальном зачёте соревнований, завоевав две золотые и одну бронзовую медаль, опередив команды Германии (1-3-1) и Латвии (1-1-1). На прошлом чемпионате в норвежском Лиллехаммере россияне тоже были первыми по этому показателю, оставив позади австрийцев и итальянцев.
Напомним, что с 29 по 31 января в немецком городе Кенигзее пройдёт чемпионат мира по санному спорту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.
Справка
Семён Павличенко родился 11 мая 1991 года в Братске. Участник Олимпиад в Сочи (2014 год, пятое место) и Пхенчхане (2018 год, 14-е место). Четырёхкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призёр чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призёр чемпионата мира (2015), многократный победитель и призёр этапов Кубка мира. На сегодняшний день на счету братчанина 20 побед на этапах Кубка мира.
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