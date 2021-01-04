В Бурятии будут ловить пьяных водителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В праздничные выходные устроили массовые проверки



В праздничные выходные Госавтоинспекция Бурятии усилила контроль за дорожным движением. На дорогах выставлены дополнительные экипажи ДПС. Особое внимание уделено местам массового притяжения населения – торговым и развлекательным центрам, ледовым площадям и городкам.



- С целью выявления лиц, находящихся за рулём в состоянии опьянения, будут организованы массовые проверки водителей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Здесь также напомнили о мерах административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения:



1. Управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечёт наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет;



2. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишённым права управления транспортными средствами, влечёт арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей;



3. Повторное нарушение - влечёт уголовную ответственность по ст 264.1 УК РФ.



Госавтоинспекция республики призывает строго соблюдать требования ПДД, проявить сознательность и уважение друг к другу.

