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В Бурятии будут ловить пьяных водителей

В Бурятии будут ловить пьяных водителей
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В праздничные выходные устроили массовые проверки

В праздничные выходные Госавтоинспекция Бурятии усилила контроль за дорожным движением. На дорогах выставлены дополнительные экипажи ДПС. Особое внимание уделено местам массового притяжения населения – торговым и развлекательным центрам, ледовым площадям и городкам.

- С целью выявления лиц, находящихся за рулём в состоянии опьянения, будут организованы массовые проверки водителей, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Здесь также напомнили о мерах административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения:

1. Управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечёт наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет;

2. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишённым права управления транспортными средствами, влечёт арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей;

3. Повторное нарушение - влечёт уголовную ответственность по ст 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция республики призывает строго соблюдать требования ПДД, проявить сознательность и уважение друг к другу. 
ГИБДД ПДД Новый год
 
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