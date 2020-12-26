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В Бурятии ожидаются метели

В Бурятии ожидаются метели
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём до -34 мороза

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно с прояснением, небольшой снег, местами умеренный, метели.

Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью местами опускалась до -48, по Прибайкалью, днём ожидается -11,-16, местами -21,-26, по северу при облачности -29,-34 мороза.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём порывы до 15-18 м/с. Температура днём -13,-15.



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