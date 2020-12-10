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Жители Бурятии выбирают «Героя уходящего года»

Жители Бурятии выбирают «Героя уходящего года»
Общество, 
Представитель Бурятии попадёт на всероссийскую «карту героев»

«Герои уходящего года» - это акция, в которой участвуют главные паблики регионов в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В каждом регионе в итоге выберут по одному победителю, они попадут на всероссийскую «карту героев».

В Бурятии предложено выбрать из пяти кандидатов.

Максим Максимов - заведующий амбулаторным центром, врач-терапевт, аллерголог. В его отделении был организован первый фильтр-бокс, через который было выявлено около 800 случаев коронавируса с начала пандемии и до ноября. Сейчас Максим Геннадьевич трудится заведующим в первом в Бурятии амбулаторном центре для приема пациентов с ОРВИ и коронавирусом.

Елена Сильченко - заместитель главного врача по лечебной работе республиканской клинической инфекционной больницы, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Взяла на себя первый удар пандемии, находилась в ковидном госпитале круглосуточно, жила на цокольном этаже больницы.

Василий Балдаков - фельдшер отделения неотложной медицинской помощи городской поликлиники №3 Улан-Удэ. С марта и по сей день оказывает неотложную помощь пациентам, ездит на вызовы, а также является активным донором, в том числе – антиковидной плазмы.

15-летняя Ксения Доноева – девочка, спасшая брата и сестру из пожара.

Данила Закиров - ученик Мухоршибирской школы №1, спасший вместе с пожарным Олегом Фетисовым женщину и ребёнка из горящего дома. Награждён памятной медалью «За проявленное мужество».

Проголосовать можно в паблике «Республика Бурятия» «Вконтакте».

О герое из Бурятии узнает вся Россия.
герои голосование социальная сеть
 
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