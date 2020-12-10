Представитель Бурятии попадёт на всероссийскую «карту героев»
«Герои уходящего года» - это акция, в которой участвуют главные паблики регионов в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В каждом регионе в итоге выберут по одному победителю, они попадут на всероссийскую «карту героев».
В Бурятии предложено выбрать из пяти кандидатов.
Максим Максимов - заведующий амбулаторным центром, врач-терапевт, аллерголог. В его отделении был организован первый фильтр-бокс, через который было выявлено около 800 случаев коронавируса с начала пандемии и до ноября. Сейчас Максим Геннадьевич трудится заведующим в первом в Бурятии амбулаторном центре для приема пациентов с ОРВИ и коронавирусом.
Елена Сильченко - заместитель главного врача по лечебной работе республиканской клинической инфекционной больницы, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Взяла на себя первый удар пандемии, находилась в ковидном госпитале круглосуточно, жила на цокольном этаже больницы.
Василий Балдаков - фельдшер отделения неотложной медицинской помощи городской поликлиники №3 Улан-Удэ. С марта и по сей день оказывает неотложную помощь пациентам, ездит на вызовы, а также является активным донором, в том числе – антиковидной плазмы.
15-летняя Ксения Доноева – девочка, спасшая брата и сестру из пожара.
Данила Закиров - ученик Мухоршибирской школы №1, спасший вместе с пожарным Олегом Фетисовым женщину и ребёнка из горящего дома. Награждён памятной медалью «За проявленное мужество».
Проголосовать можно в паблике «Республика Бурятия» «Вконтакте».
О герое из Бурятии узнает вся Россия.
Жители Бурятии выбирают «Героя уходящего года»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Танкисты выполняют все тактико-огневые упражнения в одном заезде
Представитель Бурятии попадёт на всероссийскую «карту героев»
Супергерой весной помогал волонтёрам
Бесшумная работа батарей не отпугивает диких зверей
Новый вид насекомых назвали в честь Ермака
Одна из самых известных моделей России рассказала о бурятских артистах на своей странице
Шорт-лист будет объявлен в январе, а в начале февраля пройдут публичные защиты проектов-финалистов и награждение победителей
Композитор сам сыграет соло на морин хууре
На конкурсе региональных брендов отметили бурятский чай и облепиху
Кандидаты должны быть годны к военной службе
Названы победители городского конкурса «Эрхим багша»
Роспотребнадзор дал рекомендации для покупателей в преддверие Нового года
Койки вновь развернут при необходимости
К строительству новых школ привлекут инвестора
Ещё почти 260 забайкальцев выздоровели после COVID-19