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В Улан-Удэ передали «привет Варламову» с помощью методички

В Улан-Удэ передали «привет Варламову» с помощью методички
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Методичка призвана помочь как специалистам, так и обычным горожанам

В Бурятии появилось первое методическое пособие по контролю качества благоустройства городской среды, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Методичка призвана помочь как специалистам, так и обычным горожанам при возникновении вопросов о качестве проводимых работ по благоустройству. Пособие разрабатывали инспекторы строительного надзора вместе с преподавателями Бурятского лесопромышленного колледжа.


Методичка пока выпущена ограниченным тиражом для специалистов Бурятии, в настоящее время решается вопрос о придании ей статуса учебного пособия. Автором-составителем пособия стала Татьяна Соловьёва, председатель цикловой комиссии, преподаватель профессионального цикла Бурятского лесопромышленного колледжа.

Татьяна Соловьева также является автором и ведущим онлайн-вебинаров по контролю качества благоустройства. На Youtube-канале колледжа сейчас размещено в открытом доступе четыре вебинара по темам: «Проезды, парки, скверы», «Монументы, памятники и фонтаны», «Детские площадки», «Приёмка и эксплуатация объектов благоустройства».

С помощью этого методического пособия в Улан-Удэ передали своеобразный «привет Варламову». В комитете городского хозяйства напомнили, что в марте 2020 года известный блогер и урбанист Илья Варламов выпустил книгу «100 советов мэру. Рецепты хорошего города». В издании - сто глав и 500 иллюстраций, которые наглядно показывают, каким должен быть современный, удобный для жизни город. Авторы приводят примеры из мировых практик городского устройства с научными исследованиями.
благоустройство
 
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