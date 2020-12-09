Видео: В Бурятии снайперы учатся стрелять из неудобных положений

С началом зимы истёк срок уплаты имущественных налогов. В этом году он пришел-ся на 1 декабря. До Нового года осталось совсем немного, и тем гражданам, кто не успел уплатить свои налоги и хочет войти в 2021 год без груза задолженности, надо поторопиться