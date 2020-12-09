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Видео: В Бурятии снайперы учатся стрелять из неудобных положений

Видео: В Бурятии снайперы учатся стрелять из неудобных положений
Общество, 
Снайперы отрабатывают ведение прицельной стрельбы в различных условиях

В Бурятии снайперы отрабатывают ведение прицельной стрельбы в различных условиях. Занятия проводятся во всех мотострелковых соединениях Восточного военного округа (ВВО).

- Военнослужащие осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки с применением специальной экипировки и подручных средств. Снайперы учатся пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, определять расстояния до целей, корректировать огонь, - сообщили в пресс-службе ВВО.

В том числе снайперы отработают стрельбу с использованием альпинистского снаряжения и из различных неудобных положений.


Помимо этого, военнослужащие тренируются скрытно перемещаться в населённых пунктах. Они учатся за короткое время занимать выгодные и оборудовать ложные позиции на незнакомом участке местности в полуразрушенных зданиях, проводить в них длительные засады.

Для усложнения задачи во время «прочёсывания» местности и выбора позиций снайперам поступают различные вводные. Военным необходимо мгновенно принимать решение на открытие огня в разных ситуациях.

В подготовке применяется отечественный и зарубежный боевой опыт современных вооружённых конфликтах. Также учитывается и опыт подготовки снайперов в годы Великой Отечественной войны.

Новшеством в проведении занятий стал интерактивный лазерный стрелковый тир «Рубин-110», в котором военнослужащие повышают уровень огневой подготовки.

- Это позволит улучшить меткости и придаёт уверенность в овладении различными видами стрелкового оружия. Уникальность стрелкового комплекса состоит в том, что в него входит более 2000 стрелковых упражнений, а ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела, - сообщили в Восточном военном округе.

При обучении снайперов используются новейшие методики федерации практической стрельбы России.
снайперы военнослужащие Восточный военный округ
 
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