Видео: В Бурятии снайперы учатся стрелять из неудобных положений

В Бурятии снайперы отрабатывают ведение прицельной стрельбы в различных условиях. Занятия проводятся во всех мотострелковых соединениях Восточного военного округа (ВВО).
- Военнослужащие осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки с применением специальной экипировки и подручных средств. Снайперы учатся пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, определять расстояния до целей, корректировать огонь, - сообщили в пресс-службе ВВО.
В том числе снайперы отработают стрельбу с использованием альпинистского снаряжения и из различных неудобных положений.
Помимо этого, военнослужащие тренируются скрытно перемещаться в населённых пунктах. Они учатся за короткое время занимать выгодные и оборудовать ложные позиции на незнакомом участке местности в полуразрушенных зданиях, проводить в них длительные засады.
Для усложнения задачи во время «прочёсывания» местности и выбора позиций снайперам поступают различные вводные. Военным необходимо мгновенно принимать решение на открытие огня в разных ситуациях.
В подготовке применяется отечественный и зарубежный боевой опыт современных вооружённых конфликтах. Также учитывается и опыт подготовки снайперов в годы Великой Отечественной войны.
Новшеством в проведении занятий стал интерактивный лазерный стрелковый тир «Рубин-110», в котором военнослужащие повышают уровень огневой подготовки.
- Это позволит улучшить меткости и придаёт уверенность в овладении различными видами стрелкового оружия. Уникальность стрелкового комплекса состоит в том, что в него входит более 2000 стрелковых упражнений, а ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела, - сообщили в Восточном военном округе.
При обучении снайперов используются новейшие методики федерации практической стрельбы России.