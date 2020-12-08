«Ковидное» такси перевезло более двух тысяч улан-удэнцев

Ни один из водителей «ковидного» такси не заразился
С 4 ноября по 6 декабря в Улан-Удэ отработано 2055 заявок на транспортировку ковидных больных. Услугами «ковидного» такси воспользовалось 2406 человек, сообщает управление по ЧС администрации Улан-Удэ.
Муниципальный контракт, действующий до 30 декабря, заключен с ООО «Вип авто» на общую сумму более 5,1 млн. руб. В настоящее время на линии задействовано 17 автомобилей, оборудованных плотными перегородками между водителем и задними пассажирскими местами.
Оперативный дежурный занимается обобщением и распределением заявок, маршрутом движения, оповещением водителей, а также информированием пациентов о времени прибытия такси. Общая координация водителей производится через «Вайбер» и «Ватсап». При получении заявки водитель выезжает по указанному адресу, результат поездки сообщается в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).
- Заявки на перевозку поступают через врачей, - подчеркнул заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров. – Именно врач определяет необходимость транспортировки на КТ или госпитализацию, направляет в минздрав примерное время и дату приёма. Все заявки сводятся в министерстве и перенаправляются в ЕДДС. Наш диспетчер закрепляет машины и контролирует исполнение заявки.
По согласованию с минздравом для организации работы такси на следующие сутки заявки в ЕДДС поступают до 21 часа текущих суток. Сейчас 12 автомобилей работают по графику с 8 часов утра до 19 вечера без выходных дней. По договорённости с водителями для неотложных экстренных заявок ежедневно дежурят пять автомобилей с 12:00 до 23:00, с перерывом на обработку и ужин с 18:00 до 19:00.
Все водители обеспечены халатами, масками, перчатками и индивидуальными дезинфицирующими средствами. Использованные средства индивидуальной защиты собирают в контейнер в республиканской инфекционной больницн и в дальнейшем утилизируют.
Специальную обработку транспорта производит ООО «Биофарм» три раза в день: перед выходом на рейс в 08.00, во время обеда в 13.00 и в конце рабочего дня.
Тестирование водителей на COVID-19 проводится каждые 10 дней. Все результаты тестирования на сегодня отрицательные.
«Ковидное» такси перевезло более двух тысяч улан-удэнцев
Общество, Фото:
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