В Иркутской области подвели итоги фестиваля «Гэсэриада»

В Иркутской области состоялся фестиваль «Гэсэриада». В этом году из-за пандемии был отменён наиболее зрелищный этап мероприятия – спортивные состязания Гэсэршинов по трём известным навыкам батора: борьба, стрельба из лука, скачки. Участники смогли представить свои таланты только в творческой части мероприятия также в трёх номинациях: конкурс Гэсэршинов, конкурс ёхоров, конкурс «Арадай дуун (Народная песня)».
Новый формат мероприятия всё же привнёс новые возможности, расширив географию участников. Впервые в фестивале приняли участие коллективы и солисты из Ольхонского, Ангарского, Усть-Удинского и Заларинского районов Иркутской области. Всего на фестиваль «Гэсэриада» было заявлено 50 участников.
Как сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья, победителям и призёрами фестиваля стали:
Конкурс Гэсэршинов
2 место- Хорхенов А.Г., Осинский район, с. Ирхидей
3 место- Хингелов Г.А., Осинский район, с. Ирхидей
Поощрительные призы
Ильин М.М., Осинский район, с. Обуса
Пастухов Ю.Н., Аларский район, с. Аларь
Конкурс ёхоров
2 место - народный бурятский фольклорный коллектив «Жаргал», рук. С.С.Николаева «Этнический ёхор» (аутентичное исп). Нукутский район, с. Хареты
3 место - народный фольклорный коллектив «Далайн долгин», рук. Т.Ф.Дудеева, «Ёхор Ольхонских бурят» (аутент.исп). Ольхонский район, с. Еланцы
Поощрительные призы
Фольклорный коллектив «Унгинские зори», рук. М.П.Васильева, Заларинский район, с. Корсунгай
Вокальный ансамбль «Тэрэнги», рук. Е.Д.Данчинова, Ангарский район, с. Одинск
Конкурс «Арадай дуун»
Группа от 18 до 35 лет
2 место - Санданова Р.Р., Осинский район, с. Оса
3 место - Богданов С.Ф., Боханский район, с. Хохорск
Поощрительные призы
Шантагарова Д.Л., Осинский район, с. Ново-Ленино
Алексеева Е.О., Аларский район, д. Ныгда
Группа от 36 лет и старше
2 место - Бадмаев П.А., Мантыкова Л.А., Нукутский район, д. Тангуты
3 место - Хохолова Т.А., Осинский район, с.Бильчир
Поощрительные призы
Палюрова А.Н., Усть-Удинский район, д. Халюты
Ильина Е. Т., Золотова З. К., Ангарский район, с. Одинск