В Иркутской области подвели итоги фестиваля «Гэсэриада»

Конкурс Гэсэршинов





Поощрительные призы





Конкурс ёхоров





Поощрительные призы





Группа от 18 до 35 лет





Поощрительные призы





Группа от 36 лет и старше





Поощрительные призы





В Иркутской области состоялся фестиваль «Гэсэриада». В этом году из-за пандемии был отменён наиболее зрелищный этап мероприятия – спортивные состязания Гэсэршинов по трём известным навыкам батора: борьба, стрельба из лука, скачки. Участники смогли представить свои таланты только в творческой части мероприятия также в трёх номинациях: конкурс Гэсэршинов, конкурс ёхоров, конкурс «Арадай дуун (Народная песня)».Новый формат мероприятия всё же привнёс новые возможности, расширив географию участников. Впервые в фестивале приняли участие коллективы и солисты из Ольхонского, Ангарского, Усть-Удинского и Заларинского районов Иркутской области. Всего на фестиваль «Гэсэриада» было заявлено 50 участников.Как сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья, победителям и призёрами фестиваля стали:1 место- Архинчеев А.С., Осинский район, с. Оса2 место- Хорхенов А.Г., Осинский район, с. Ирхидей3 место- Хингелов Г.А., Осинский район, с. ИрхидейУхнаев Д.В., Осинский район, с. КахаИльин М.М., Осинский район, с. ОбусаПастухов Ю.Н., Аларский район, с. Аларь1 место - фольклорный колектив «Тэрэнги», рук. Е.Л.Зурбаева, «Большой ёхор и Малый ёхор» (аутент.исп). Осинский район, с. Ирхидей2 место - народный бурятский фольклорный коллектив «Жаргал», рук. С.С.Николаева «Этнический ёхор» (аутентичное исп). Нукутский район, с. Хареты3 место - народный фольклорный коллектив «Далайн долгин», рук. Т.Ф.Дудеева, «Ёхор Ольхонских бурят» (аутент.исп). Ольхонский район, с. ЕланцыФольклорный коллектив «Халютяночка», рук. А.Н.Палюрова, Усть-Удинский район, д. ХалютыФольклорный коллектив «Унгинские зори», рук. М.П.Васильева, Заларинский район, с. КорсунгайВокальный ансамбль «Тэрэнги», рук. Е.Д.Данчинова, Ангарский район, с. Одинск1 место - Куклин Э.А., Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский2 место - Санданова Р.Р., Осинский район, с. Оса3 место - Богданов С.Ф., Боханский район, с. ХохорскЗурбанов М.К., Нукутский район, п. НовонукутскийШантагарова Д.Л., Осинский район, с. Ново-ЛениноАлексеева Е.О., Аларский район, д. Ныгда1 место - Тарнуева Е.В., Модоев П.П., Баяндаевский район, с. Люры2 место - Бадмаев П.А., Мантыкова Л.А., Нукутский район, д. Тангуты3 место - Хохолова Т.А., Осинский район, с.БильчирАлексеева Е.О., Аларский район, д. НыгдаПалюрова А.Н., Усть-Удинский район, д. ХалютыИльина Е. Т., Золотова З. К., Ангарский район, с. Одинск