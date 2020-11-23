 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

В Иркутске студенты дежурят на «горячей линии»

В Иркутске студенты дежурят на «горячей линии»
Общество,  Фото:pixabay.com
У молодых людей посменный график работы¸ составленный так, чтобы успевать на учёбу

Студенты Иркутской области работают на телефонах «горячей линии» по вопросам предупреждения распространения COVID-19. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Дежурить студенты ИГУ, ИРНИТУ и ИГМУ начали два месяца назад и уже ответили на тысячи звонков. У молодых людей посменный график работы¸ составленный так, чтобы успевать на учебные занятия. Смена длится пять часов, оператору удаётся принять около 40-50 звонков.

- Ребята оказывают консультационную помощь. Вопросы самые разные: это и алгоритм действий при обнаружении симптомов COVID-19, и профилактические меры. Люди обращаются и за психологической поддержкой, специально для этого были привлечены студенты, осваивающие психологические специальности. В некоторых случаях волонтёры переключают звонки на специалистов-медиков, либо доводят поступившую информацию ответственным лицам по направлениям, - пояснили в министерстве.

Университеты Иркутска пошли навстречу студентам–добровольцам: организовали доставку ребят к месту работы и обратно, а также горячее питание. Сегодня на горячей линии ГУ МЧС России по Иркутской области работают 50 студентов разных учебных подразделений ИГУ, более 40 студентов ИРНИТУ, а также порядка 85 студентов ИГМУ.



студенты горячая линия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Арбалетчицы Бурятии взяли медали первенства и чемпионата России
Арбалетчицы Бурятии взяли медали первенства и чемпионата России
Общество, 23.11.2020
У них первое командное место первенства и второе – чемпионата
Село из Бурятии попало в список самых живописных в России
Село из Бурятии попало в список самых живописных в России
Общество, 23.11.2020
Подборку составило крупное федеральное издание
Жители Бурятии выбрали кличку для полицейского пса
Жители Бурятии выбрали кличку для полицейского пса
Общество, 23.11.2020
Как будут звать щенка, выбирали народным голосованием
В Бурятии показали красавца-изюбря с бархатистыми пантами
В Бурятии показали красавца-изюбря с бархатистыми пантами
Общество, 23.11.2020
От медведя изюбрей спасают идеальный слух и чутьё
Учителя Иркутска выступают за очное обучение
Учителя Иркутска выступают за очное обучение
Общество, 23.11.2020
Почти 85 тысяч школьников Иркутска перешли на очное обучение
Забайкальца доставили в больницу после обращения в СМИ
Забайкальца доставили в больницу после обращения в СМИ
Общество, 23.11.2020
Проблему озвучила тётя пострадавшего мужчины
В Бурятии ожидается ветреная погода
В Бурятии ожидается ветреная погода
Общество, 23.11.2020
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня
В Забайкалье разворачивают дополнительные ковидные койки
В Забайкалье разворачивают дополнительные ковидные койки
Общество, 23.11.2020
На сегодня больных коронавирусом принимают 19 медицинских организаций
Бурятский оружейник научил итальянских друзей лепить буузы
Бурятский оружейник научил итальянских друзей лепить буузы
Общество, 23.11.2020
Сейчас известный бурятский мастер Жигжит Баясхаланов учится в Италии
В Забайкалье составят график поступления лекарств
В Забайкалье составят график поступления лекарств
Общество, 23.11.2020
«Надо сделать хотя бы примерный график поставок лекарств в край», - отметил первый вице-премьер правительства региона
Выставка «Куклы Бурятии» пройдёт онлайн
Выставка «Куклы Бурятии» пройдёт онлайн
Общество, 23.11.2020
К участию приглашаются авторы и коллективы, создающие куклы в национальных костюмах
В Улан-Удэ готовят сухпайки детям-льготникам
В Улан-Удэ готовят сухпайки детям-льготникам
Общество, 23.11.2020
Стоимость одного сухого пайка составляет 63 рубля
В Улан-Удэ огромное граффити теперь светится в темноте
В Улан-Удэ огромное граффити теперь светится в темноте
Общество, 23.11.2020
Завершены работы над картиной на девятиэтажке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^