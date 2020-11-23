У молодых людей посменный график работы¸ составленный так, чтобы успевать на учёбу
Студенты Иркутской области работают на телефонах «горячей линии» по вопросам предупреждения распространения COVID-19. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Дежурить студенты ИГУ, ИРНИТУ и ИГМУ начали два месяца назад и уже ответили на тысячи звонков. У молодых людей посменный график работы¸ составленный так, чтобы успевать на учебные занятия. Смена длится пять часов, оператору удаётся принять около 40-50 звонков.
- Ребята оказывают консультационную помощь. Вопросы самые разные: это и алгоритм действий при обнаружении симптомов COVID-19, и профилактические меры. Люди обращаются и за психологической поддержкой, специально для этого были привлечены студенты, осваивающие психологические специальности. В некоторых случаях волонтёры переключают звонки на специалистов-медиков, либо доводят поступившую информацию ответственным лицам по направлениям, - пояснили в министерстве.
Университеты Иркутска пошли навстречу студентам–добровольцам: организовали доставку ребят к месту работы и обратно, а также горячее питание. Сегодня на горячей линии ГУ МЧС России по Иркутской области работают 50 студентов разных учебных подразделений ИГУ, более 40 студентов ИРНИТУ, а также порядка 85 студентов ИГМУ.
В Иркутске студенты дежурят на «горячей линии»
Общество, Фото:
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