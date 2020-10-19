В Бурятии выбрали «Ученика года»

Обладателем гран-при стала ученица Курумканской школы №1
С 9 по 13 октября в дистанционном режиме состоялся финал республиканского конкурса «Ученик года Бурятии – 2020», на котором лучшие старшеклассники республики боролись за это звание. В нём приняли участие порядка 27 учеников с разных районов и городов Бурятии. Напомним, конкурс посвящён Году памяти и славы и прошёл в три этапа: 1 этап – школьный, 2 этап – муниципальный и 3 этап – республиканский.
На заочном этапе проверки конкурсных заданий жюри рассматривало электронное портфолио и интернет-проект «Школьная жизнь в digital-пространстве». Дистанционный этап проверки конкурсных заданий проходил на платформе ZOOM. В первый день оценивалась творческая презентация конкурсанта «Я – наследник Великой Победы». Во второй день прошла защита проекта «В мире добрых дел».
Итоги конкурса распределились следующим образом.
В номинации «За оригинальность оформления и масштаб деятельности в портфолио» награждены:
1. Бутитова Дарису, ученица 11 класса республиканского бурятского национального лицей-интерната №1 Улан-Удэ;
2. Меньшикова Арьяна, ученица 11 класса Новоселенгинской школы-интерната среднего общего образования Селенгинского района;
3. Жибарев Степан, ученик 10 класса Хоринской средней общеобразовательной школы №2;
4. Корнаков Сергей, ученик 11 класса средней общеобразовательной школы №4 Закаменска.
В номинации «За своеобразие и оригинальность формы подачи презентации «Я – наследник Великой Победы» награждены:
1. Верещагина Диана, ученица 11 класса средней общеобразовательной школы № 26 Улан-Удэ;
2. Калашников Егор, ученик 11 класса Тугнуйской средней общеобразовательной школы Мухоршибирского района;
3. Дугарова Янжима, ученица 10 класса Зун-Муринской средней общеобразовательной школы Тункинского района;
4. Гармаева Дарима, ученица 10 класса Улюнской средней общеобразовательной школы имени Сахара Хамнаева Баргузинского района;
5. Гуляев Родион, ученик 11 класса Кударинской средней общеобразовательной школы Кяхтинского района;
6. Некипелов Иннокентий, ученик 11 класса Бичурской средней общеобразовательной школы №2 Бичурского района;
7. Мошкович Алёна, ученица 11 класса средней общеобразовательной школы №7 Улан-Удэ.
В номинации «За достойное представление и содержательность выступления по проекту «В мире добрых дел» награждены:
1. Антонов Алексей, ученик 10 класса Сотниковской средней общеобразовательной школы Иволгинского района;
2. Жамьянова Алтана, ученица 11 класса Заводской средней общеобразовательной школы Тарбагатайского района;
3. Шуваева Елена, ученица 10 класса республиканской Мариинской школы-интерната Улан-Удэ.
В номинации «За содержательность материалов в интернет-проекте «Школьная жизнь в digital-пространстве» награждены:
1. Батодариев Доржо, ученик 10 класса Кижингинского лицея имени Виктора Мункина Кижингинского района.
В номинации «Лидер нового поколения-2020» награждены:
1. Чойбсонов Нима-Сурун, ученик 11 класса Петропавловской средней общеобразовательной школы №1 Джидинского района;
2. Гурков Георгий, ученик 11 класса школы-интерната № 21 ОАО «РЖД» Кабанского района;
3. Борисова Екатерина, ученица 11 класса Багдаринской эвенкийской школы-интерната среднего общего образования Баунтовского эвенкийского района;
4. Дарижапова Аюна, ученица 11 класса Сосново-Озёрской средней общеобразовательной школы №2 Еравнинского района;
5. Москвитина Елена, ученица 11 класса средней общеобразовательной школы №11 Северобайкальска;
6. Жамсуева Нарана, ученица 10 класса Эрхирикской средней общеобразовательной школы Заиграевского района;
7. Аюрова Жанна, ученица 11 класса Шимкинской школы-интерната среднего общего образования Тункинского района;
8. Ситникова Юлия, ученица 11 класса средней общеобразовательной школы №1 Улан-Удэ.
Победителями республиканского конкурса «Ученик года Бурятии – 2020» стали:
1 место - Алексеев Владимир, ученик 10 класса Турунтаевской районной гимназии Прибайкальского района;
2 место - Тапхарова Валентина, ученица 11 класса Орликской средней общеобразовательной школы Окинского района;
3 место - Дашиев Сергей, ученик 11 класса Загустайской средней общеобразовательной школы Селенгинского района.
Абсолютным победителем, обладателем гран-при была названа Домбровская Дарья, ученица 11 класса Курумканской средней общеобразовательной школы №1 Курумканского района. Она неоднократно была награждена почётными грамотами за успехи в учебе. По словам Дарьи, её привлекают предметы гуманитарного и естественнонаучного профиля. Выпускница занимается спортом, вокалом, экологической и волонтёрской деятельностью.
- О конкурсе сначала не думала. Этой зимой предложили принять участие, и с удовольствием согласилась. Ведь это отличная возможность проявить себя на республиканском уровне. За победу в конкурсе хотелось бы поблагодарить своих одноклассников, с которыми мы показывали визитку как на районном, так и на республиканском этапах; родителей, а также весь педагогический коллектив нашей школы и администрацию в лице директора Черняна Очировича Цыремпилова, - рассказала обладательница гран-при этого года.
Всем номинантам конкурса будут вручены фитнес-браслеты. Победителям, занявшим 1-3 места, достанутся смартфоны. Абсолютный победитель получит ноутбук и смартфон. Также для всех финалистов конкурса выделены сертификаты образовательной платформы Ростелеком-Лицей. Кроме этого, среди призов победителей: денежный приз номиналом по 10000 рублей, фитнес-браслет, гарнитура и Яндекс-станция. Обладатель гран-при будет направлен для участия на всероссийский этап конкурса, который пройдёт в марте 2021 года в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
В Бурятии выбрали «Ученика года»
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