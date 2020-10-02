В Иркутске турнир по греко-римской борьбе проведут без зрителей

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Соревнования посвящены памяти Константина Вырупаева



XV всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Константина Вырупаева пройдёт с 3 по 4 октября во дворце спорта «Труд» в Иркутске. Участие в соревнованиях подтвердили около 100 спортсменов.



- Проведение турнира памяти Константина Григорьевича Вырупаева – это добрая традиция, позволяющая сохранить в памяти имя известного земляка, прославившего Иркутскую область своими победами на отечественном и международном уровне, сделавшего многое для развития греко-римской борьбы в нашем регионе. В этом году уже в пятнадцатый раз в столице Приангарья соберутся сильнейшие борцы Сибири и Дальнего Востока, – отметил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырёв



Заявки на участие в турнире поступили от Забайкальского, Хабаровского, Красноярского, Алтайского краёв; Новосибирской, Кемеровской, Томской областей; республик Хакасия и Алтай. От Иркутской области в соревнованиях примут участие 30 борцов, в том числе Михаил Лелеко, Махмаджон Исмоилов и многие другие.



Турнир проводится по десяти весовым категориям: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 килограммов. К участию допускаются спортсмены старше 18 лет с подготовкой не ниже кандидата в мастера спорта.



Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами. Спортсменам, занявшим первое место, присваивается звание «Мастер спорта России». Также дополнительно учреждаются призы по специальным номинациям: «За волю к победе», «За лучшую технику» и «Лучшему судье».



Турнир проводится без зрителей с соблюдением всех мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



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