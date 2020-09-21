Специалисты осмотрели пищеблоки 23 школ и 4 гимназий
В Улан-Удэ со 2 по 20 сентября прошли проверки организации питания в школах и гимназиях города. Комитет по образованию проверял учебные заведения по следующим показателям: наличие утверждённого и согласованного с управлением Роспотребнадзора по РБ меню; соответствие блюд утверждённому меню; оптимальный график питания с целью минимизации контактов учащихся; использование дезинфицирующих средств, масок и перчаток работниками, участвующими в раздаче пищи.
Были осмотрены пищеблоки школ №2, №4, №5, №7, №8, №13, №18, №25, №26, №32, №35, №36, №38, №40, №42, №43, №44, №46, №49, №51, №54, №63, №65, а также гимназий №3, №14, №29, №59. Специалисты комитета по образованию при проверке учитывали комментарии родителей в сети и обращали при контроле внимание на указанные проблемы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Улан-Удэ проверили организацию питания в школах
Общество, Фото:
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