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В Забайкалье опровергли информацию о закрытии бизнеса с 20 сентября

В Забайкалье опровергли информацию о закрытии бизнеса с 20 сентября
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зампред правительства края назвал её фейком

В социальных сетях и группах Забайкальского края появилась информация о повторном закрытии сфер бизнеса с 20 сентября. Зампред правительства края Александр Бардалеев опроверг эти сведения.

- Это фейк, – объяснил Александр Бардалеев, – ни о каком ограничении работы бизнеса сейчас не идёт и речи. Минэконом делает всё возможное, чтобы избежать возвращения края на первый или второй этапы снятия ограничений. Бизнес должен жить. Но вот игнорирование покупателям масочного режима приносит очень много проблем предпринимателям. Выписываются штрафы. Если так будет продолжаться дальше, то Роспотребнадзор опять поднимет вопрос о более жёстких мерах. И тогда сегодняшние слухи станут реальностью. Я призываю всех носить маски в магазинах и общественных местах. Тогда мы обязательно не допустим второй волны COVID-19.

Масочный режим введён на территории региона 20 апреля. Он распространяется на всех жителей, находящихся в общественных местах. При этом действия предпринимателей, отказывающих в обслуживании людям без средств индивидуальной защиты, считаются правомерными.

Предпринимателям грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, организациям (юридическим лицам) придется заплатить от 100 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края.
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