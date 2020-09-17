«Учитель года» преподаёт русский язык и литературу
Почётной грамотой Улан-Удэнского горсовета наградили учителя года Бурятии-2020 Елену Цыдыпову.
Торжественное награждение состоялось накануне, 16 сентября, перед началом очередной сессии, сообщили в пресс-службе горсовета.
Звание «Учитель года Бурятии» в этом году завоевала преподаватель русского языка и литературы гимназии № 59 в Улан-Удэ Елена Цыдыпова.
Её наградили за «вклад в создание условий для максимального раскрытия творческого потенциала педагогов, повышения педагогического мастерства и эффективные образовательные практики».
Республиканский конкурс «Учитель года Бурятии – 2020» проходил с 7 по 11 сентября и является отборочным этапом всероссийского конкурса «Учитель года России».
В республике впервые конкурс состоялся в 1992 году. Начиная с 2000 года, республиканский конкурс проводится ежегодно. Через движение «Учитель года Бурятии» прошло более 600 человек. В этом году в конкурсе приняли участие 21 лучших учителей из районов республики и Улан-Удэ.
Лучший учитель Бурятии получила почётную грамоту горсовета
Общество, Фото:
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