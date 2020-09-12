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В Бурятии выбрали «Учителя года»

В Бурятии выбрали «Учителя года»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Победительнице вручили серебряный лотос, инкрустированный кораллами и бирюзой, и сертификат на 50 тысяч

Итоги конкурса «Учитель года» подвели в Бурятии. Торжественное награждение победителей состоялось в пятницу, 11 сентября, в здании правительства республики.

Звание «Учитель года», главный приз – серебряный лотос, инкрустированный кораллами и бирюзой, а также сертификат на 50 тысяч рублей, завоевала преподаватель русского языка и литературы гимназии №59 в Улан-Удэ Елена Цыдыпова.

В номинации «Учитель Бурятии – 2020» победителями стали учитель математики Верхне-Саянтуйской средней школы Тарбагатайского района Ирина Кожемякина, учитель истории и обществознания Хоринской средней школы №1 Хоринского района Иван Тугаринов, учитель изобразительного искусства средней школы №26 Улан-Удэ Юлия Колобова, учитель английского языка Баргузинской средней школы Баргузинского района Вера Толстихина. Победители в этой номинации также получили ценные призы и сертификаты на 20 тысяч рублей. 




Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил всех учителей за участие в конкурсе и отметил особый вклад преподавателей в развитие республики.

- В рамках подведения итогов я бы хотел отметить, что наши учителя все лучшие. COVID-19 поставил всех нас в совсем новые условия, но наши учителя с этим справились, и результаты ЕГЭ это показали. Все мы знаем, как значима профессия учителя, все мы на долю процентов являемся результатом труда учителя, вложенного в нас. От себя лично выражаю благодарность всем участникам конкурса, - отметил Алексей Цыденов.

Министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов также отметил, что, в этом году конкурс впервые проводился в дистанционном формате.

- Несмотря на это, мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Участники записывали свои уроки, мастер-классы и направляли членам жюри. Преград и сложностей не возникло. Надеемся, что уже в следующем году мы проведём в традиционном формате, - рассказал министр.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, республиканский конкурс «Учитель года Бурятии – 2020» проходил с 7 по 11 сентября. Он является отборочным этапом всероссийского конкурса «Учитель года России». В этом году в мероприятии приняли участие 20 лучших учителей из районов республики и Улан-Удэ.

Официальным символом конкурса является цветок лотоса. В буддизме лотос – символ творческой силы, чистоты, чудесного рождения, духовного просветления и сострадания. 
учителя
 
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