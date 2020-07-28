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В Бурятии вспомнили, как 15 лет назад открывали здание вневедомственной охраны

В Бурятии вспомнили, как 15 лет назад открывали здание вневедомственной охраны
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Ленточку тогда резал президент Леонид Потапов

В июле 2005 года в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие нового административного здания управления вневедомственной охраны при МВД Бурятии

В церемонии открытия 15 лет назад приняли участие президент Бурятии Леонид Потапов, представитель МВД России полковник милиции Владимир Куликов, тогдашний министр внутренних дел Бурятии Михаил Цукрук.


За 15 лет произошли значительные перемены: сейчас вневедомственная охрана входит в состав Росгвардии и является одним из самых многочисленных ее подразделений.

- Необходимость отдельного здания для управления вневедомственной охраны назрела в 2000 году, с увеличением численности личного состава подразделения. После рассмотрения нескольких вариантов было принято решение строить новое здание на улице Трубачеева, возле полка милиции вневедомственной охраны. Строительство велось четыре года. Практически весь личный состав принимал посильное участие в работах, чтобы приблизить, наконец, долгожданное новоселье. И вот 25 июля 2005 года мы торжественно открыли новое здание. Сейчас, с вхождением вневедомственной охраны в состав Росгвардии, я думаю, наша служба получит дальнейшее развитие, - вспоминает председатель совета ветеранов вневедомственной охраны полковник милиции в отставке Александр Краснов, возглавлявший управление вневедомственной охраны с 1998 по 2006 годы.

Сейчас в здании по улице Трубачеева располагаются территориальное управление войск национальной гвардии России, управление вневедомственной охраны, республиканский филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии и отдел вневедомственной охраны по Улан-Удэ. Здесь же размещается «сердце» вневедомственной охраны – пункт централизованной охраны, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия
 
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