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Водители Бурятии оплатили более 3000 штрафов в почтовых отделениях

Водители Бурятии оплатили более 3000 штрафов в почтовых отделениях
Общество,  Фото:УФПС РБ
Более 3 тысяч штрафных квитанций от ГИБДД оплатили клиенты Почты России в Бурятии с начала 2020 года

В отделениях почтовой связи за первое полугодие 2020 года принято около 2,5 тысяч платежей, и около 500 платежей принято почтальонами на дому с помощью мобильного почтово-кассового терминала (МПКТ). Рост количества клиентов, оплативших квитанции на дому, за 6 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 218%. Для оплаты клиенту необходим минимум документов: номер постановления либо бумажное постановление для считывания QR- или штрихкода.

В настоящее время население республики получает в виде электронного заказного письма (ЭЗП) постановления об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, что позволяет подписаться на получение штрафов в режиме онлайн. В таком случае штрафы будут приходить не в бумажном виде, а в личный кабинет на сайтах zakaznoe.pochta.ru или gosuslugi.ru.

Для той категории населения, которая не имеет возможности получить постановление в электронном формате, Почта России доставляет их в бумажном формате. В среднем ежемесячно уведомления в бумажном формате получают около 22 тысяч водителей.

Во всех отделениях почтовой связи республики можно проверить наличие штрафов, предъявив водительское удостоверение или свидетельство о регистрации ТС.

Напомним, что большая часть городских отделений работает без перерыва на обед. Узнать режим работы ближайшего отделения можно на сайте компании или в официальном мобильном приложении Почты России.
Почта России Бурятия штраф ГИБДД
 
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