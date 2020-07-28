Водители Бурятии оплатили более 3000 штрафов в почтовых отделениях

Общество, Фото: УФПС РБ

Более 3 тысяч штрафных квитанций от ГИБДД оплатили клиенты Почты России в Бурятии с начала 2020 года



В отделениях почтовой связи за первое полугодие 2020 года принято около 2,5 тысяч платежей, и около 500 платежей принято почтальонами на дому с помощью мобильного почтово-кассового терминала (МПКТ). Рост количества клиентов, оплативших квитанции на дому, за 6 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 218%. Для оплаты клиенту необходим минимум документов: номер постановления либо бумажное постановление для считывания QR- или штрихкода.



В настоящее время население республики получает в виде электронного заказного письма (ЭЗП) постановления об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, что позволяет подписаться на получение штрафов в режиме онлайн. В таком случае штрафы будут приходить не в бумажном виде, а в личный кабинет на сайтах zakaznoe.pochta.ru или gosuslugi.ru.



Для той категории населения, которая не имеет возможности получить постановление в электронном формате, Почта России доставляет их в бумажном формате. В среднем ежемесячно уведомления в бумажном формате получают около 22 тысяч водителей.



Во всех отделениях почтовой связи республики можно проверить наличие штрафов, предъявив водительское удостоверение или свидетельство о регистрации ТС.



Напомним, что большая часть городских отделений работает без перерыва на обед. Узнать режим работы ближайшего отделения можно на сайте компании или в официальном мобильном приложении Почты России.

