Более 3 тысяч штрафных квитанций от ГИБДД оплатили клиенты Почты России в Бурятии с начала 2020 года
В отделениях почтовой связи за первое полугодие 2020 года принято около 2,5 тысяч платежей, и около 500 платежей принято почтальонами на дому с помощью мобильного почтово-кассового терминала (МПКТ). Рост количества клиентов, оплативших квитанции на дому, за 6 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 218%. Для оплаты клиенту необходим минимум документов: номер постановления либо бумажное постановление для считывания QR- или штрихкода.
В настоящее время население республики получает в виде электронного заказного письма (ЭЗП) постановления об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, что позволяет подписаться на получение штрафов в режиме онлайн. В таком случае штрафы будут приходить не в бумажном виде, а в личный кабинет на сайтах zakaznoe.pochta.ru или gosuslugi.ru.
Для той категории населения, которая не имеет возможности получить постановление в электронном формате, Почта России доставляет их в бумажном формате. В среднем ежемесячно уведомления в бумажном формате получают около 22 тысяч водителей.
Во всех отделениях почтовой связи республики можно проверить наличие штрафов, предъявив водительское удостоверение или свидетельство о регистрации ТС.
Напомним, что большая часть городских отделений работает без перерыва на обед. Узнать режим работы ближайшего отделения можно на сайте компании или в официальном мобильном приложении Почты России.
Водители Бурятии оплатили более 3000 штрафов в почтовых отделениях
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Валентина Николаевна пережила блокаду Ленинграда, а недавно вылечилась от коронавируса
После звонка москвича самолёт сделал экстренную посадку в Красноярске
Более 3 тысяч штрафных квитанций от ГИБДД оплатили клиенты Почты России в Бурятии с начала 2020 года
В республике ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром
Работников строительной сферы просят прислать свою фотографию на рабочем месте и короткую историю
Средства пойдут в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Кроме этого, гостям рассказали об истории края
В этот день был проведён первый официальный матч в Верхнеудинске
Ранее такая возможность давалась только один раз в три года
«Арахлейский волан» провели с учётом требований эпидемиологической безопасности
Прошедшие обучение на курсах получат квалификацию инспектора
Мероприятие пройдёт в онлайн-формате
Размер компенсации будет определяться по средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья и общей площади
Более 46% жителей республики уже обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
Также позволено возобновить в обычном режиме работу кафе и ресторанов, находящихся на территории турбаз