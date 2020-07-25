В Бурятии необычно проходит Майдари хурал. Фоторепортаж





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иволгинский дацан (@ivolginsky_datsan) 24 Июл 2020 в 8:02 PDT



Праздник в Иволгинском дацане прошёл и без верующих. Сангха заранее обратилась к зрителям с просьбой воздержаться в этом году от традиционного посещения молебна.



Майдари хурал в его обычном виде, впрочем, устроили в дацане на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. Но народу здесь было в разы меньше, чем в прошлые годы. Вместо толп, где не протолкнуться, только небольшие группы людей. Верующие подходили к колеснице, прикладывались к ней и быстро уходили.



Завтра, 25 июля, в дацанах будут читать молебен, посвящённый защитникам - сахюсанам – своих дацанов.

Праздник в Иволгинском дацане прошёл и без верующих. Сангха заранее обратилась к зрителям с просьбой воздержаться в этом году от традиционного посещения молебна.Майдари хурал в его обычном виде, впрочем, устроили в дацане на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. Но народу здесь было в разы меньше, чем в прошлые годы. Вместо толп, где не протолкнуться, только небольшие группы людей. Верующие подходили к колеснице, прикладывались к ней и быстро уходили.Завтра, 25 июля, в дацанах будут читать молебен, посвящённый защитникам - сахюсанам – своих дацанов.









Фоторепортаж из Улан-Удэнского дацана «Хамбын Сумэ» на Верхней Берёзовке

23, 24 и 25 июля в дацанах Буддийской Традиционной Сангхи России проходит Майдари хурал («Круговращение Майтреи»). Это один из самых больших буддийских праздников, посвящённый Будде грядущего Майтреи.Буддисты верят, что Будда Майтрея когда-нибудь снизойдёт на Землю и примет земной облик, а когда это случится, продолжительность жизни людей увеличится до 84 тысяч лет, а сами они будут счастливы и красивы, подобно божествам. В Сангхе рассказывают, что «знаки Майтреи в виде Дхармы уже достигли нашей земной жизни».В первый день праздника, 23 июля с 9:00 до 12:00 ламы проводили Ганжур хурал.Основной день праздника – второй. 24 июля ламы возносили молитвы призвания, почитания и восхваления, подносили мандалу Будде Майтреи (Майдари). Все участники хуралов молились, чтобы Будда Майтрея принял рождение на Земле и вновь даровал учение.Главное зрелище этого дня – торжественный обход (гороо) колесницы, на которой восседает Будда будущего Майтрея. Как это происходит каждый год? На колесницу устанавливают деревянного коня зелёного цвета. Зелёный конь считается самым сильным, он равен семи лучшим коням, поясняют в Сангхе. На колеснице восседает статуя Будды грядущего. Каждый год во время Майдари хурала верующие стараются дотронуться до колесницы, приложить туда свои головные уборы и даже кошельки – на удачу. Процессия во главе с ламами, колесницей, толпами зрителей совершает обход вокруг дацана.Но в этом году из-за пандемии коронавируса в Иволгинском дацане Бурятии отказались от большого гороо и не стали выносить колесницу и статую Майтреи. Ламы только обошли со статуей Будды будущего Майдари на руках вокруг Согчен дугана.- Майдари хурал-2020 навсегда войдёт в историю Иволгинского дацана: полиция и представители Роспотребнадзора на входе, ламы, сотрудники и прихожане в масках, санитарная обработка не только рук входящих в дуган, но и поверхностей у алтаря, разметка на полу для соблюдения дистанции между входящими. Жамкор без зелёного коня-аргамака, - отмечают в самом Иволгинском дацане.