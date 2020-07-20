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Жители Иркутской области наблюдали яркий метеор

Жители Иркутской области наблюдали яркий метеор
Общество,  Фото:из сообщества Иркутского планетария в Viber
Очевидцы назвали произошедшее «волнующим и ужасающим одновременно»

Жители Иркутской области в 22:40 19 июля стали свидетелями необычного небесного явления: яркий метеор пролетел в небе над Иркутским и Усольским районами. Об этом написали члены сообщества Иркутского планетария в Viber.

«Пролёт наблюдали в направлении на закат, на юго-запад. След долгий, длинный, ярко-зелёный. Само тело ярко-светлое с красно-оранжевым окончанием (как горизонтальный полёт зелёной сигнальной ракеты). Наблюдали только как заметили, секунд 5-7. Зрелище!», - пишет иркутянин Владимир, который наблюдал пролёт в районе Байкальского тракта.

Свидетельства очевидцев приходят и с Усольского района. «Зрелище, конечно, было удивительное. Очень рада, что увидела такую красоту, волнующую и ужасающую одновременно», - пишет Людмила из деревни Старая Ясачная.

К настоящему времени у планетария 11 свидетельств явления из Иркутска, Ангарска и Свирска, записанных в соответствии с формой на сайте IMO - Международной метеорной организации. Форма доступна по ссылке - в правом верхнем углу можно выбрать русский язык и

- Мы призываем всех делиться своими наблюдениями на сайте imo.net. После анализа всех свидетельств возможно будет показать реальную траекторию тела, вычислить точки входа в атмосферу Земли, и, возможно, определить другие характеристики, - говорит директор Иркутского планетария Павел Никифоров. - От количества и географии свидетельств будет зависеть точность расчётов. Правильная и корректная запись наблюдений позволяет учёным собирать данные и, анализируя статистику, изучать распределение метеороидов в околоземном пространстве, ведь астероидная опасность - это реальная угроза, о которой напоминают такие события. Мы будем следить за расчётом параметров этого метеорного тела и сообщим все полученные результаты, как только ММО сможет их посчитать. Очень важны видео и фотоматериалы.


По информации Иркутского планетария 
метеор космос планетарий
 
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