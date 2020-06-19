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Национальный музей Бурятии открыл двери для посетителей

Национальный музей Бурятии открыл двери для посетителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Посещение музея возможно только при наличии защитной маски

С 19 июня после периода ограничительных мероприятий начал свою работу национальный музей Бурятии. Музей работает по летнему расписанию – с 11:00 до 19:00. Все желающие могут посетить значимые экспозиции национального музея Бурятии, о которых многие уже знают из онлайн-мероприятий.

При посещении музея действуют ограничительные и профилактические меры, предпринимаемые в целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной инфекции и в интересах защиты здоровья посетителей и сотрудников музея.

Так, посещение музея возможно при наличии гигиенической маски. При входе каждый может воспользоваться дезинфицирующими средствами. Проводится обязательная бесконтактная термометрия посетителей. В выставочных залах соблюдается социальная дистанция в 1,5-2 метра. Индивидуальные и групповые экскурсии допускаются при наличии не более 5 человек в зале. В фойе и в выставочных залах следует следовать указателям маршрутизации, чтобы не допускать встречных потоков движения. Пока не допускается приём организованных групп.

В музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова главная выставка года – масштабная экспозиция «Великая Победа» / «Агуу Илалта» (6+), отражающая вклад жителей Бурятии в Великую Победу, 75-летие которой отмечает вся страна в этом году Памяти и Славы. В экспозиции представлены подлинные документы и фотографии, а также личные вещи участников войны, фронтовые письма, трофейные предметы, военная форма, оружие того времени. Интересны личные вещи Героев Советского Союза, например, китель генерал-майора И.В. Балдынова, дневник полковника В.Б. Борсоева, обмундирование снайпера Ж.Е. Тулаева, золотые звезды В.Х. Хантаева и И.С. Иванова.

На выставке можно увидеть коллекцию исторического холодного и огнестрельного оружия, в том числе трофейные образцы оружия периода разгрома милитаристской Японии в августе-сентябре 1945 года и захваченное в боях знамя Квантунской армии. В рамках выставки представлена электронная презентация акции «Герои войны», стартовавшая ещё в 2015 году. В презентации отражены военные истории жителей Бурятии, предоставленные их родными.

Основные сокровища буддийской культуры в Бурятии представляет ещё одна значительная выставка музея истории Бурятии «Три святыни буддизма России» (6+). В республике сохраняются выдающиеся памятники буддизма, спасённые в годы репрессий. Они почитаются, как буддийские святыни. Главными среди них являются – Сандаловая скульптура Зандан Жуу (Будда Стоящий), а также 110-томный буддийский философский канон «Ганджур» («Сокровенные сказания Будды») и Атлас тибетской медицины.

Также в музее работают такие выставки, как «Гунны. Империя степей» (0+), «Мода степей Бурятии» (6+), «Женское лицо Победы» (6+), «Свет веры православной» (0+), проект «Тактильная юрта» (0+).

В Художественном музее имени Ц.С. Сампилова работают две значимые экспозиции – это персональная выставка заслуженного художника РСФСР, народного художника Бурятской АССР, фронтовика, Героя Советского Союза Георгия Николаевича Москалёва (6+), а также значимый выставочный проект «Художники о войне» (6+).

Обе выставки подготовлены к празднованию 75-летия Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это дань уважения и благодарности к бессмертному подвигу наших воинов в Великой Отечественной войне.

В музее также представлен новый художественный российско-монгольский проект «Наша общая Победа», посвящённый Великой Отечественной войне (6+). На выставке представлены работы художников из разных регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Барнаул, Красноярск, Улан-Удэ) и Монголии. Важно отметить, что в выставочном проекте принимают участие удивительные художники, участники войны: Алексей Белых, Михаил Будкеев, Виктор Зотеев, Владимир Переяславец. Их путь отмечен боевыми орденами, а в мирной жизни они смогли достичь высочайшего уровня в искусстве.

В музее природы Бурятии действует интерактивная выставка «Таёжная, озёрная, степная…» (0+), раскрывающая всю неповторимость и разнообразие природы Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба национального музея.
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