В Бурятии запечатлели «оленей» на «Оленях»





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 6 Июн 2020 в 6:38 PDT



Мнения по поводу поступка парней, залезших на скульптуры, разделились. Многие пользователи осудили столь неосторожное обращение со знаменитым объектом. «А потом мы жалуемся почему ничего красивого у нас нет, а вот и ответ, смысл что-то делать, если найдутся вот такие, никакого уважения, совсем офигели», - гневно написала местная жительница. Другие отмечали сакральный смысл этого места: «Проезжая мимо этого места, должно быть ощущение уважения. Да и столько историй, кто осквернил». «Штаны в тему. С полосочками», - пошутил ещё один пользователь.



Часть комментаторов не увидела в произошедшем ничего возмутительного. «Чего они натворили, что все их так осуждают. Ну залезли, поиграли не много, дети же», - написала местная жительница. Другая в пример почему-то поставила совсем другой по прочности памятник: «Значит на Арбате Чехову на колени можно садиться для фото, а на оленей нет?»



Как сообщал «Байкал-Daily», по вине туристов ранее «Олени» уже были повреждены. Несколько лет назад отдыхающие оторвали одному из оленей рога, другому проделали дыры в боках. Пришлось заняться реставрацией, для чего был



Золотых оленей вернули на своё место осенью 2015 года. Мнения по поводу поступка парней, залезших на скульптуры, разделились. Многие пользователи осудили столь неосторожное обращение со знаменитым объектом. «А потом мы жалуемся почему ничего красивого у нас нет, а вот и ответ, смысл что-то делать, если найдутся вот такие, никакого уважения, совсем офигели», - гневно написала местная жительница. Другие отмечали сакральный смысл этого места: «Проезжая мимо этого места, должно быть ощущение уважения. Да и столько историй, кто осквернил». «Штаны в тему. С полосочками», - пошутил ещё один пользователь.Часть комментаторов не увидела в произошедшем ничего возмутительного. «Чего они натворили, что все их так осуждают. Ну залезли, поиграли не много, дети же», - написала местная жительница. Другая в пример почему-то поставила совсем другой по прочности памятник: «Значит на Арбате Чехову на колени можно садиться для фото, а на оленей нет?»Как сообщал «Байкал-Daily», по вине туристов ранее «Олени» уже были повреждены. Несколько лет назад отдыхающие оторвали одному из оленей рога, другому проделали дыры в боках. Пришлось заняться реставрацией, для чего был объявлен народный сбор средств . Работники муниципальных учреждений Иволгинского района добровольно отдали однодневный заработок, вносили средства и другие жители Бурятии. В итоге реставраторы не только привели «Оленей» в порядок, но и покрасили их в золотой цвет (раньше они были серебристые).Золотых оленей вернули на своё место осенью 2015 года.





фото - Сергей Тарасенко





К слову, дочь скульптора, автора композиции Лариса Васильева ещё тогда переживала, что вандалы вновь изуродуют рогатых. «Я вот думаю, сейчас их установят, все хорошо. А потом кто-нибудь приедет и на них что-нибудь напишет или сломает», - выражала опасения дочь скульптора.







В паблике ves_ulan_ude_ появился снимок, сделанный на горе над мостом через Селенгу в Иволгинском районе Бурятии, где стоят «Олени». Трое молодых людей, подсаживая друг друга, забрались на памятник.«Мы сами наносим вред, а потом жалуемся на благоустройство. Подпись автора: «олени» на оленях», - говорится в публикации.