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В Бурятии запечатлели «оленей» на «Оленях»

В Бурятии запечатлели «оленей» на «Оленях»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мнения по поводу парней, залезших на скульптуры оленей над Селенгой, разделились

В паблике ves_ulan_ude_ появился снимок, сделанный на горе над мостом через Селенгу в Иволгинском районе Бурятии, где стоят «Олени». Трое молодых людей, подсаживая друг друга, забрались на памятник.

«Мы сами наносим вред, а потом жалуемся на благоустройство. Подпись автора: «олени» на оленях», - говорится в публикации.



Мнения по поводу поступка парней, залезших на скульптуры, разделились. Многие пользователи осудили столь неосторожное обращение со знаменитым объектом. «А потом мы жалуемся почему ничего красивого у нас нет, а вот и ответ, смысл что-то делать, если найдутся вот такие, никакого уважения, совсем офигели», - гневно написала местная жительница. Другие отмечали сакральный смысл этого места: «Проезжая мимо этого места, должно быть ощущение уважения. Да и столько историй, кто осквернил». «Штаны в тему. С полосочками», - пошутил ещё один пользователь.

Часть комментаторов не увидела в произошедшем ничего возмутительного. «Чего они натворили, что все их так осуждают. Ну залезли, поиграли не много, дети же», - написала местная жительница. Другая в пример почему-то поставила совсем другой по прочности памятник: «Значит на Арбате Чехову на колени можно садиться для фото, а на оленей нет?»

Как сообщал «Байкал-Daily», по вине туристов ранее «Олени» уже были повреждены. Несколько лет назад отдыхающие оторвали одному из оленей рога, другому проделали дыры в боках. Пришлось заняться реставрацией, для чего был объявлен народный сбор средств. Работники муниципальных учреждений Иволгинского района добровольно отдали однодневный заработок, вносили средства и другие жители Бурятии. В итоге реставраторы не только привели «Оленей» в порядок, но и покрасили их в золотой цвет (раньше они были серебристые).

Золотых оленей вернули на своё место осенью 2015 года. 

фото - Сергей Тарасенко

К слову, дочь скульптора, автора композиции Лариса Васильева ещё тогда переживала, что вандалы вновь изуродуют рогатых. «Я вот думаю, сейчас их установят, все хорошо. А потом кто-нибудь приедет и на них что-нибудь напишет или сломает», - выражала опасения дочь скульптора.


памятник
 
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