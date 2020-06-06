Бурятский дуэт «Пурбо и Саня» не выиграл 5 миллионов в «Comedy Баттл»









Бурятский юмористический дуэт «Пурбо и Саня» не выиграли 5 миллионов рублей в шоу «Камеди Баттл» (16+). Передача с их выступления была показана в эфире накануне, 5 июня.Парни шутили про девушек и их кумиров. В целом жюри понравилось их выступление, но по мнению Семёна Слепакова, немного не хватило юмора. Он посоветовал парням принять участие в следующем сезоне шоу.- Я прямо вижу, что в этом году вы не претендуете, ну, для меня, на главный приз. Поэтому я вот так сделаю, - сказал Семён Слепаков, подняв рычаг, означающий «нет».Член жюри Азамат Мусагалиев отметил, что выступление бурятских юмористов было несколько слабее других участников шоу. Такого же мнения оказался и Руслан Белый.Положительно о ребятах отозвался ведущий шоу Павел Воля.- Вы один из самых ярких дуэтов этого сезона. Я благодарен судьбе, что мы дожили до этого момента. Я знаю Саню и знаю Пурбо, - сказал ведущий, пожав руки молодым людям.После выступления парни сказали, что «чуть-чуть не дожали» с выступлением и то, что обязательно будут участвовать в следующем сезоне, если он будет.