В Бурятии активисты доставляют пожилым людям бесплатные продукты

Общество, Фото: ОНФ в Бурятии

Для оказания помощи в Бурятии предоставлено 14 тысяч продуктовых пакетов



В рамках акции #МыВместе Общероссийский народный фронт в Бурятии совместно с волонтёрами-медиками и некоммерческими организациями при содействии администраций районов доставляют разовые бесплатные продуктовые наборы пожилым людям старше 65 лет с доходами ниже прожиточного минимума.



Для оказания помощи в Бурятии предоставлено 14 тыс. продуктовых пакетов. Списки получателей формировались по заявкам ранее поступившим на горячую линию, через приложение «ОНФ. Помощь», а также по спискам некоммерческих организаций и профильных министерств.



В настоящее время продуктовую помощь уже получили нуждающиеся пенсионеры в Бичурском и Селенгинском районах, в остальных муниципалитетах работа ещё ведётся.



- Жителям районов Бурятии передали девять тысяч продуктовых наборов согласно спискам минсоцзащиты. По разным причинам пенсионеры сейчас оказались в трудной финансовой ситуации, и по возможности мы стараемся помочь таким людям. В наборы входят самые необходимые продукты общим весом 15 килограммов – крупы, растительное масло, сахар, молоко, чай, – отметила участница акции #МыВместе, эксперт регионального штаба ОНФ в Бурятии Юлия Сухарева.





По информации ОНФ в Бурятии

