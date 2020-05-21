Для оказания помощи в Бурятии предоставлено 14 тысяч продуктовых пакетов
В рамках акции #МыВместе Общероссийский народный фронт в Бурятии совместно с волонтёрами-медиками и некоммерческими организациями при содействии администраций районов доставляют разовые бесплатные продуктовые наборы пожилым людям старше 65 лет с доходами ниже прожиточного минимума.
Для оказания помощи в Бурятии предоставлено 14 тыс. продуктовых пакетов. Списки получателей формировались по заявкам ранее поступившим на горячую линию, через приложение «ОНФ. Помощь», а также по спискам некоммерческих организаций и профильных министерств.
В настоящее время продуктовую помощь уже получили нуждающиеся пенсионеры в Бичурском и Селенгинском районах, в остальных муниципалитетах работа ещё ведётся.
- Жителям районов Бурятии передали девять тысяч продуктовых наборов согласно спискам минсоцзащиты. По разным причинам пенсионеры сейчас оказались в трудной финансовой ситуации, и по возможности мы стараемся помочь таким людям. В наборы входят самые необходимые продукты общим весом 15 килограммов – крупы, растительное масло, сахар, молоко, чай, – отметила участница акции #МыВместе, эксперт регионального штаба ОНФ в Бурятии Юлия Сухарева.
По информации ОНФ в Бурятии
В Бурятии активисты доставляют пожилым людям бесплатные продукты
Общество, Фото:
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