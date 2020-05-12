Сергей Рязанский рассказал о себе и о полётах в космос
Подопечные дома-интерната для престарелых и инвалидов в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области стали участниками онлайн-встречи с космонавтом Сергеем Рязанским. В этом мероприятии участвовало более 15 домов престарелых из разных городов России.
Сергей Николаевич рассказал о себе, о полётах в космос, о многих интересных фактах и событиях, приключившихся с ним, – обо всём этом с большим интересом слушали пожилые люди. Была возможность пообщаться с космонавтом и задать вопросы. С Усть-Ордынского пришёл вопрос о гравитации.
Получателям социальных услуг очень понравился данный формат общения. В дальнейшем планируется подобное проведение совместных встреч с фондом «Старость в радость». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
В Усть-Ордынском доме престарелых состоялась онлайн-встреча с космонавтом
Общество, Фото:
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