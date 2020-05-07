Уроженка Бурятии рассказала о жизни в Новой Зеландии

Инесса Ширапова 10 лет прожила в Китае, затем переехала в крупнейший город Новой Зеландии
В паблике buryatia_online в Инстаграм вышел очередной выпуск «Шуд эфира». На этот раз гостем программы стала уроженка Бурятии Инесса Ширапова, проживающая два года в Новой Зеландии. Девушка рассказала о жизни за границей и связи с Родиной.
Инесса родилась и выросла в Улан-Удэ, закончила лингвистическую гимназию №3. После школы поехала в Китай в город Далянь, где обучилась на бакалавра. После университета девушка устроилась в одну из международных компаний, где работает уже семь лет.
Девушка призналась, что родители с детства готовили её к учёбе за границей.
- Школа была с уклоном на английский язык, база по английскому языку была очень хорошая. Многие выпускники уехали за границу, - отметила гостья эфира.
В Китае во время соревнований по сноуборду Инесса познакомилась со своим будущим мужем-кинорежиссёром.
Супруги уже приезжали в Улан-Удэ.
- Он сделал мне в Улан-Удэ предложение после знакомства с моими родителями. Ему очень понравилась Бурятия, особенно Байкал, - рассказала девушка.
После 10 лет проживания в Китае, Инесса с мужем переехали в Новую Зеландию в город Окленд, где и вырос супруг девушки. Сейчас молодая семья живёт в родительском доме, детей у них пока нет.
-Живётся неплохо, живётся хорошо, очень всё нравится. Чем-то напоминает Бурятию – природа, климат, земля. Коренной народ – маори – как и буряты защищают свою природу, стараются сохранить язык, - поделилась Инесса.
Молодая интернациональная семья отмечает все новогодние праздники – Сагаалган, Китайский Новый год и Рождество.
Также уроженка Бурятии рассказала о ситуации с коронавирусом в Новой Зеландии. Так, на сегодня в стране зарегистрировано 1489 случаев заболевания коронавирусом.
- Была введена четырёхнедельная самоизоляция, нельзя было выходить из дома. Аптеки, продуктовые магазины работают, а всё остальное закрыто. С этой недели уже можно работать на улице, - рассказала Инесса.
Уроженка Бурятии рассказала о жизни в Новой Зеландии
Общество, Фото:
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