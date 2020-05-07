В Улан-Удэ состоялся суд над забайкальцем за наркотики

Мужчину задержали на вокзале этой зимой



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Забайкальского края. Он признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».



В феврале мужчина был задержан на железнодорожном вокзале Улан-Удэ сотрудниками транспортной полиции. У него были изъяты гашиш и гашишное масло в крупном размере.



Ранее мужчина отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение тяжкого преступления против личности.



Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

