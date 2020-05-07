Мужчину задержали на вокзале этой зимой
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Забайкальского края. Он признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».
В феврале мужчина был задержан на железнодорожном вокзале Улан-Удэ сотрудниками транспортной полиции. У него были изъяты гашиш и гашишное масло в крупном размере.
Ранее мужчина отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение тяжкого преступления против личности.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Улан-Удэ состоялся суд над забайкальцем за наркотики
Общество, Фото:
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