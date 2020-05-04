В Кяхтинском районе Бурятии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом



В Кяхте зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном паблике района в социальной сети.



- Вчера ночью получили подтверждение COVID-2019 у нашего жителя. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации очага. Установлены контактные в домашнем очаге. Уточняется круг контактных по месту работы больного, маршрут передвижений по городу, - сообщалось в паблике накануне днём.



«Уважаемые жители района, огромная просьба сейчас воздержаться от посещения мест массового скопления людей. При необходимости выходить на улицу со средствами защиты», добавляется здесь.





Заболевший - военнослужащий.



Эту информацию подтвердили сегодня «Байкал-Daily» в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В круг контактных лиц входят 2 члена семьи, 13 человек медперсонала, 123 военнослужащих, 109 членов семей военных, отметили в оперштабе Кяхтинского района. Все необходимые мероприятия сейчас проводятся.









Как добавили в оперштабе района, 198 человек сейчас на самоизоляции на дому, 49 - в обсерваторе в военной части. У всех возьмут анализы, проведут дезинфекционную обработку очагов. Проводится ежедневно 4-кратная термометрия всех военнослужащих и персонала.Кроме того, развернут на 100 мест инфекционный госпиталь, привлечено 132 человека медицинского персонала.