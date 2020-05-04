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В Кяхтинском районе Бурятии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

В Кяхтинском районе Бурятии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Круг контактных лиц установлен 

В Кяхте зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном паблике района в социальной сети.

- Вчера ночью получили подтверждение COVID-2019 у нашего жителя. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации очага. Установлены контактные в домашнем очаге. Уточняется круг контактных по месту работы больного, маршрут передвижений по городу, - сообщалось в паблике накануне днём.

«Уважаемые жители района, огромная просьба сейчас воздержаться от посещения мест массового скопления людей. При необходимости выходить на улицу со средствами защиты», добавляется здесь. 

Заболевший - военнослужащий.  

Эту информацию подтвердили сегодня «Байкал-Daily» в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В круг контактных лиц входят 2 члена семьи, 13 человек медперсонала, 123 военнослужащих, 109 членов семей военных, отметили в оперштабе Кяхтинского района. Все необходимые мероприятия сейчас проводятся. 

Как добавили в оперштабе района, 198 человек сейчас на самоизоляции на дому, 49 - в обсерваторе в военной части. У всех возьмут анализы, проведут дезинфекционную обработку очагов. Проводится ежедневно 4-кратная термометрия всех военнослужащих и персонала.

Кроме того, развернут на 100 мест инфекционный госпиталь, привлечено 132 человека медицинского персонала.


коронавирус
 
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