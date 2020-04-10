В Улан-Удэ станет ещё больше светофоров

В этом году на улицах Улан-Удэ появятся 15 новых светофоров.



В их числе светофоры типа Т-7, которые будут установлены вместе с системой автоматического освещения пешеходного перехода с датчиком движения, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.



На эти цели будет направлено более 20 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.



Светофоры появятся в местах концентрации ДТП и потенциально опасных местах: на ул. Бабушкина (на перекрёстке с ул. Красной Звезды, д. 151, 151 а, 180), по ул. Краснофлотская (остановка «Акбэс», д. 42), по ул. Лимонова (д. 2б, остановка «Проходная ЛВРЗ»), по ул. Комарова (остановка «Больница №4», д. 8, 19), по ул. Гагарина (остановка «Бурятская сельскохозяйственная академия»), по ул. Бабушкина (на перекрестке с ул. Трубачеева, д. 5, 20), по ул. Подкаменская (д.26, перекресток с ул. Бабушкина), по ул. Мокрова (остановка «ул. Мокрова», д. 8, 19, 29), по ул. Хоца-Намсараева (д. 2а, 2в) и в др.



Заказчиком работ выступит МБУ «Горсвет».



- Если потребуется, то для установки светофоров будут изменены параметры проезжей части, расположение пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, ограждений, - пояснили в комитете.

